Путин поручил представить создателей вакцины от COVID-19 к госнаградам
17:01 22.03.2021 (обновлено: 17:36 22.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко представить к госнаградам причастных к разработке вакцин от коронавируса, а вице-премьеру Татьяне Голиковой - подумать над их материальным поощрением.
"Прошу министра здравоохранения представить предложения. Я услышал, некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам", - сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса.
Президент поручил также подумать и о материальном поощрении.
"Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), попрошу Вас вместе с министром финансов подумать не только о государственных наградах, но и о материальном поощрении", - добавил Путин.