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Распространение коронавируса
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Путин поручил представить создателей вакцины от COVID-19 к госнаградам
Путин поручил представить создателей вакцины от COVID-19 к госнаградам
2021-03-22T17:01
2021-03-22T17:36
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко представить к госнаградам причастных к разработке вакцин от коронавируса, а вице-премьеру Татьяне Голиковой - подумать над их материальным поощрением.Президент поручил также подумать и о материальном поощрении."Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), попрошу Вас вместе с министром финансов подумать не только о государственных наградах, но и о материальном поощрении", - добавил Путин.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, владимир путин, общество

Путин поручил представить создателей вакцины от COVID-19 к госнаградам

17:01 22.03.2021 (обновлено: 17:36 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко представить к госнаградам причастных к разработке вакцин от коронавируса, а вице-премьеру Татьяне Голиковой - подумать над их материальным поощрением.
"Прошу министра здравоохранения представить предложения. Я услышал, некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам", - сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса.
Президент поручил также подумать и о материальном поощрении.
"Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), попрошу Вас вместе с министром финансов подумать не только о государственных наградах, но и о материальном поощрении", - добавил Путин.
 
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