Путин поручил представить создателей вакцины от COVID-19 к госнаградам

"Прошу министра здравоохранения представить предложения. Я услышал, некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам", - сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса.