https://ria.ru/20210322/putin-1602344762.html

Путин указал главе Евросовета на конфронтационное поведение стран ЕС

Путин указал главе Евросовета на конфронтационное поведение стран ЕС

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:21

2021-03-22T16:21

2021-03-22T18:13

вакцина "спутник v"

россия

евросовет

шарль мишель

евросоюз

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. С учетом предстоящего 25-26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем", - говорится в сообщении.В разговоре с Шарлем Мишелем Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию связей РФ и ЕС, сложившемуся из-за конфронтационной линии Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.При этом Владимир Путин подчеркнул готовность к восстановлению нормального формата взаимодействия с Евросоюзом при его реальной заинтересованности, сообщает пресс-служба Кремля."С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность", - говорится в сообщении.Кроме того, Владимир Путин обсудил с Шарлем Мишелем вопросы борьбы с пандемией коронавируса и возможности использования российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности, возможности использования российской вакцины "Спутник V", политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Белоруссии и некоторые другие актуальные темы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html

https://ria.ru/20210322/evrosoyuz-1602325903.html

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вакцина "спутник v", россия, евросовет, шарль мишель, евросоюз, владимир путин, в мире