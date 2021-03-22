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Путин указал главе Евросовета на конфронтационное поведение стран ЕС
Путин указал главе Евросовета на конфронтационное поведение стран ЕС
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:21
2021-03-22T18:13
вакцина "спутник v"
россия
евросовет
шарль мишель
евросоюз
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. С учетом предстоящего 25-26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем", - говорится в сообщении.В разговоре с Шарлем Мишелем Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию связей РФ и ЕС, сложившемуся из-за конфронтационной линии Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.При этом Владимир Путин подчеркнул готовность к восстановлению нормального формата взаимодействия с Евросоюзом при его реальной заинтересованности, сообщает пресс-служба Кремля."С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность", - говорится в сообщении.Кроме того, Владимир Путин обсудил с Шарлем Мишелем вопросы борьбы с пандемией коронавируса и возможности использования российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля."Затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности, возможности использования российской вакцины "Спутник V", политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Белоруссии и некоторые другие актуальные темы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html
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вакцина "спутник v", россия, евросовет, шарль мишель, евросоюз, владимир путин, в мире

Путин указал главе Евросовета на конфронтационное поведение стран ЕС

16:21 22.03.2021 (обновлено: 18:13 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. С учетом предстоящего 25-26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем", - говорится в сообщении.
В разговоре с Шарлем Мишелем Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию связей РФ и ЕС, сложившемуся из-за конфронтационной линии Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-есовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров", - говорится в сообщении.

При этом Владимир Путин подчеркнул готовность к восстановлению нормального формата взаимодействия с Евросоюзом при его реальной заинтересованности, сообщает пресс-служба Кремля.
"С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Владимир Путин обсудил с Шарлем Мишелем вопросы борьбы с пандемией коронавируса и возможности использования российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.
"Затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности, возможности использования российской вакцины "Спутник V", политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Белоруссии и некоторые другие актуальные темы", - говорится в сообщении.
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Вакцина "Спутник V"РоссияЕвросоветШарль МишельЕвросоюзВладимир ПутинВ мире
 
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