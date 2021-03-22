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Путин 23 марта вакцинируется от коронавируса
Путин 23 марта вакцинируется от коронавируса
Владимир Путин сообщил, что намерен во вторник, 23 марта, привиться от коронавируса. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:46
2021-03-22T17:54
коронавирус в россии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что намерен во вторник, 23 марта, привиться от коронавируса."Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого &lt;...&gt;. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", — сказал он на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.О каком препарате идет речь, не уточняется, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что это может быть одна из трех отечественных разработок.По словам Пескова, процедура не будет публичной, фото и видео распространять не планируется. В день прививки президент намерен работать, добавил пресс-секретарь.Ранее Путин говорил, что не прививается, так как имеющиеся вакцины не рассчитаны на людей его возраста, но сделает это, как только будет возможно. В качестве ориентировочных сроков называли ближайшую осень.В России в разной стадии испытаний находятся вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Привиться "Спутником V" может любой россиянин."ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском Центре "Вектор". Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности и скоро появится в гражданском обороте.Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.
https://ria.ru/20210322/vaktsiny-1602298805.html
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коронавирус в россии, россия, владимир путин

Путин 23 марта вакцинируется от коронавируса

15:46 22.03.2021 (обновлено: 17:54 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска золотоизвлекательной фабрики Таласского золоторудного комбината
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска золотоизвлекательной фабрики Таласского золоторудного комбината - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что намерен во вторник, 23 марта, привиться от коронавируса.
"Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого <...>. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", — сказал он на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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О каком препарате идет речь, не уточняется, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что это может быть одна из трех отечественных разработок.
По словам Пескова, процедура не будет публичной, фото и видео распространять не планируется. В день прививки президент намерен работать, добавил пресс-секретарь.
Ранее Путин говорил, что не прививается, так как имеющиеся вакцины не рассчитаны на людей его возраста, но сделает это, как только будет возможно. В качестве ориентировочных сроков называли ближайшую осень.
В России в разной стадии испытаний находятся вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Привиться "Спутником V" может любой россиянин.
"ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском Центре "Вектор". Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности и скоро появится в гражданском обороте.
Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.
 
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