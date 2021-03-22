https://ria.ru/20210322/putin-1602336908.html

Путин 23 марта вакцинируется от коронавируса

Путин 23 марта вакцинируется от коронавируса

Владимир Путин сообщил, что намерен во вторник, 23 марта, привиться от коронавируса. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:46

2021-03-22T15:46

2021-03-22T17:54

коронавирус в россии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что намерен во вторник, 23 марта, привиться от коронавируса."Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого <...>. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", — сказал он на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.О каком препарате идет речь, не уточняется, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что это может быть одна из трех отечественных разработок.По словам Пескова, процедура не будет публичной, фото и видео распространять не планируется. В день прививки президент намерен работать, добавил пресс-секретарь.Ранее Путин говорил, что не прививается, так как имеющиеся вакцины не рассчитаны на людей его возраста, но сделает это, как только будет возможно. В качестве ориентировочных сроков называли ближайшую осень.В России в разной стадии испытаний находятся вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Привиться "Спутником V" может любой россиянин."ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском Центре "Вектор". Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности и скоро появится в гражданском обороте.Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.

https://ria.ru/20210322/vaktsiny-1602298805.html

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коронавирус в россии, россия, владимир путин