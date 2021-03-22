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В Кремле рассказали, когда Путин освоил вездеход
В Кремле рассказали, когда Путин освоил вездеход
Президент России Владимир Путин давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге, рассказал журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:16
2021-03-22T13:16
2021-03-22T13:16
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин провел выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки. Песков уточнил, что они отдыхали в тувинской тайге."Вездеход он успел освоить давно. Что касается водительских прав для этого вездехода, я вам сказать не могу, просто не располагаю такой информацией. Мне нужно будет уточнить", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда Путин освоил вездеход и есть ли у него соответствующие водительские права.Представителя Кремля попросили рассказать и о костюмах президента и министра на отдыхе, которые включали в себя валенки и куртки из дубленой кожи. "Вы знаете, в Сибири особо в брюках, в туфлях и в пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская", - ответил он.Песков подтвердил, что это была одежда отечественного производства.Он затруднился ответить на вопрос, удалось ли Путину и Шойгу посетить сибирскую баню. "Не могу сказать. Не знаю", - отметил пресс-секретарь президента.Говоря о накрытом для гостей столе, где помимо чая были, например, соленые огурцы и сало, Песков пояснил: "Они же там обедали все-таки, это как раз часть обеденного стола".
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дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
Путин провел выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки. Песков уточнил, что они отдыхали в тувинской тайге.
"Вездеход он успел освоить давно. Что касается водительских прав для этого вездехода, я вам сказать не могу, просто не располагаю такой информацией. Мне нужно будет уточнить", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда Путин освоил вездеход и есть ли у него соответствующие водительские права.
Представителя Кремля попросили рассказать и о костюмах президента и министра на отдыхе, которые включали в себя валенки и куртки из дубленой кожи. "Вы знаете, в Сибири особо в брюках, в туфлях и в пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская", - ответил он.
Песков подтвердил, что это была одежда отечественного производства.
Он затруднился ответить на вопрос, удалось ли Путину и Шойгу посетить сибирскую баню. "Не могу сказать. Не знаю", - отметил пресс-секретарь президента.
Говоря о накрытом для гостей столе, где помимо чая были, например, соленые огурцы и сало, Песков пояснил: "Они же там обедали все-таки, это как раз часть обеденного стола".