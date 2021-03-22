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В России планируется привить 30 миллионов человек от COVID-19 до 15 июня
В России планируется привить 30 миллионов человек от COVID-19 до 15 июня
Более 30 миллионов россиян планируется привить от коронавируса до 15 июня, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:19
2021-03-22T19:27
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Более 30 миллионов россиян планируется привить от коронавируса до 15 июня, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 — это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество

В России планируется привить 30 миллионов человек от COVID-19 до 15 июня

18:19 22.03.2021 (обновлено: 19:27 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТЦ "Кунцево Плаза"
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Более 30 миллионов россиян планируется привить от коронавируса до 15 июня, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас подписан договор на поставку 30 миллионов доз вакцины "Спутник V", и дополнительные поставки будут еще "ЭпиВакКороны", производственные планы сейчас сверстаны, поэтому больше чем 30 миллионам человек будет до конца мая поставлено, и привиты они будут ориентировочно до 15 июня", — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 — это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
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