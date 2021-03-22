https://ria.ru/20210322/prigovor-1602379831.html
Бывший мировой судья получил 8 лет колонии за нападение в новой Москве
Бывший мировой судья получил 8 лет колонии за нападение в новой Москве
Бывший мировой судья приговорен к восьми годам лишения свободы за разбойное нападение на дом в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:05
2021-03-22T19:05
2021-03-22T19:05
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший мировой судья приговорен к восьми годам лишения свободы за разбойное нападение на дом в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.Бывший мировой судья судебного участка Жуковского судебного района Московской области Станислав Крупин признан виновным по статье "разбой, совершенный с применением насилия и с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой в особо крупном размере".Как сообщила Иванова, вечером 17 июля 2018 года организованная группа из 10 человек, куда входил еще действующий тогда судья, напала на жилой дом в деревне Постниково поселения Марушкинское новой Москвы. Участники группы, применяя насилие и угрожая жителям дома, похитили деньги и имущество на общую сумму более пяти миллионов рублей и покинули место преступления.Во время предварительного расследования между фигурантами очные ставки и проверки показание на месте, это и позволило изобличить преступников."Приговором суда Крупину назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима", - заключила Иванова.В июне 2020 года сообщалось, что высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила Следственному комитету РФ возбудить уголовные дела на двух действующих судей и четверых судей в отставке, в том числе на Крупина.
https://ria.ru/20201126/prigovor-1586528159.html
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новая москва, юлия иванова, московская область (подмосковье), жуковский, происшествия
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Бывший мировой судья приговорен к восьми годам лишения свободы за разбойное нападение на дом в новой Москве
, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова
.
Бывший мировой судья судебного участка Жуковского судебного района Московской области
Станислав Крупин признан виновным по статье "разбой, совершенный с применением насилия и с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой в особо крупном размере".
Как сообщила Иванова, вечером 17 июля 2018 года организованная группа из 10 человек, куда входил еще действующий тогда судья, напала на жилой дом в деревне Постниково поселения Марушкинское новой Москвы. Участники группы, применяя насилие и угрожая жителям дома, похитили деньги и имущество на общую сумму более пяти миллионов рублей и покинули место преступления.
"Как сообщалось ранее, четверо участников организованной группы уже были осуждены к длительным срокам лишения свободы. В отношении одного обвиняемого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью. Четверо объявлены в международный розыск", - отметила Иванова.
Во время предварительного расследования между фигурантами очные ставки и проверки показание на месте, это и позволило изобличить преступников.
"Приговором суда Крупину назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима", - заключила Иванова.
В июне 2020 года сообщалось, что высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила Следственному комитету РФ возбудить уголовные дела на двух действующих судей и четверых судей в отставке, в том числе на Крупина.