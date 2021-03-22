https://ria.ru/20210322/prigovor-1602379831.html

Бывший мировой судья получил 8 лет колонии за нападение в новой Москве

Бывший мировой судья получил 8 лет колонии за нападение в новой Москве

Бывший мировой судья приговорен к восьми годам лишения свободы за разбойное нападение на дом в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:05

2021-03-22T19:05

2021-03-22T19:05

новая москва

юлия иванова

московская область (подмосковье)

жуковский

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший мировой судья приговорен к восьми годам лишения свободы за разбойное нападение на дом в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.Бывший мировой судья судебного участка Жуковского судебного района Московской области Станислав Крупин признан виновным по статье "разбой, совершенный с применением насилия и с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой в особо крупном размере".Как сообщила Иванова, вечером 17 июля 2018 года организованная группа из 10 человек, куда входил еще действующий тогда судья, напала на жилой дом в деревне Постниково поселения Марушкинское новой Москвы. Участники группы, применяя насилие и угрожая жителям дома, похитили деньги и имущество на общую сумму более пяти миллионов рублей и покинули место преступления.Во время предварительного расследования между фигурантами очные ставки и проверки показание на месте, это и позволило изобличить преступников."Приговором суда Крупину назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима", - заключила Иванова.В июне 2020 года сообщалось, что высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила Следственному комитету РФ возбудить уголовные дела на двух действующих судей и четверых судей в отставке, в том числе на Крупина.

https://ria.ru/20201126/prigovor-1586528159.html

https://ria.ru/20210315/ubiystvo-1601314644.html

новая москва

московская область (подмосковье)

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая москва, юлия иванова, московская область (подмосковье), жуковский, происшествия