https://ria.ru/20210322/prestupleniya-1602365142.html

В Госдуме оценили решение СК объединить дела о преступлениях нацистов

В Госдуме оценили решение СК объединить дела о преступлениях нацистов

Поиск виновных в нацистских преступлениях против мирного населения в годы Великой Отечественной войны не даст повториться подобным событиям, Следственный... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:53

2021-03-22T17:53

2021-03-22T17:53

алексей чепа

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

александр бастрыкин

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Поиск виновных в нацистских преступлениях против мирного населения в годы Великой Отечественной войны не даст повториться подобным событиям, Следственный комитет взялся за большое, важное дело, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Ранее в интервью РИА Новости глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство решило объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в разных регионах Советского Союза в одно – о геноциде народов СССР. Он также заявил, что виновные должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена должны быть преданы огласке.Он добавил, что нужно активнее развивать поисковые движения и волонтерство в этой сфере.Следственный комитет, по его мнению, "взялся за большое дело".

https://ria.ru/20210322/natsizm-1602225599.html

https://ria.ru/20210311/natsizm-1600730878.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей чепа, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр бастрыкин, ссср