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В Госдуме оценили решение СК объединить дела о преступлениях нацистов
В Госдуме оценили решение СК объединить дела о преступлениях нацистов
Поиск виновных в нацистских преступлениях против мирного населения в годы Великой Отечественной войны не даст повториться подобным событиям, Следственный... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:53
2021-03-22T17:53
алексей чепа
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Поиск виновных в нацистских преступлениях против мирного населения в годы Великой Отечественной войны не даст повториться подобным событиям, Следственный комитет взялся за большое, важное дело, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Ранее в интервью РИА Новости глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство решило объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в разных регионах Советского Союза в одно – о геноциде народов СССР. Он также заявил, что виновные должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена должны быть преданы огласке.Он добавил, что нужно активнее развивать поисковые движения и волонтерство в этой сфере.Следственный комитет, по его мнению, "взялся за большое дело".
https://ria.ru/20210322/natsizm-1602225599.html
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алексей чепа, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр бастрыкин, ссср

В Госдуме оценили решение СК объединить дела о преступлениях нацистов

17:53 22.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Поиск виновных в нацистских преступлениях против мирного населения в годы Великой Отечественной войны не даст повториться подобным событиям, Следственный комитет взялся за большое, важное дело, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее в интервью РИА Новости глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство решило объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в разных регионах Советского Союза в одно – о геноциде народов СССР. Он также заявил, что виновные должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена должны быть преданы огласке.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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Александр Бастрыкин: все нацистские преступники должны быть установлены

"Если эти исторические события будут подробно раскрыты, это будет давать возможность, что они в значительно меньшей мере смогут повторяться в том или ином виде... Когда мы говорим о поиске виновных, мы имеем в виду не только установить конкретного человека, кто был на противоположной стороне, а определить виновность в событии", - заявил РИА Новости Чепа.

Он добавил, что нужно активнее развивать поисковые движения и волонтерство в этой сфере.

"Как говорится, пока последний солдат не захоронен, война не закончится... Определенное освещение событий во многих странах фальсифицируется, умалчивается роль Советского Союза", - отметил Чепа.

Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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Мединский призвал уточнить статью УК за реабилитацию нацизма
Следственный комитет, по его мнению, "взялся за большое дело".
 
Алексей ЧепаСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФАлександр БастрыкинСССР
 
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