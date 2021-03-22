В Госдуме оценили решение СК объединить дела о преступлениях нацистов
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Поиск виновных в нацистских преступлениях против мирного населения в годы Великой Отечественной войны не даст повториться подобным событиям, Следственный комитет взялся за большое, важное дело, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее в интервью РИА Новости глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство решило объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в разных регионах Советского Союза в одно – о геноциде народов СССР. Он также заявил, что виновные должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена должны быть преданы огласке.
"Если эти исторические события будут подробно раскрыты, это будет давать возможность, что они в значительно меньшей мере смогут повторяться в том или ином виде... Когда мы говорим о поиске виновных, мы имеем в виду не только установить конкретного человека, кто был на противоположной стороне, а определить виновность в событии", - заявил РИА Новости Чепа.
Он добавил, что нужно активнее развивать поисковые движения и волонтерство в этой сфере.
"Как говорится, пока последний солдат не захоронен, война не закончится... Определенное освещение событий во многих странах фальсифицируется, умалчивается роль Советского Союза", - отметил Чепа.
Следственный комитет, по его мнению, "взялся за большое дело".