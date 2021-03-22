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В Екатеринбурге несколько улиц затопило из-за аварии на водопроводе
В Екатеринбурге несколько улиц затопило из-за аварии на водопроводе
Несколько улиц затопило в Екатеринбурге из-за порыва водопровода, ремонтная бригада устраняет аварию, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T10:46
2021-03-22T10:46
2021-03-22T10:46
жкх
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости, Ольга Ерачина. Несколько улиц затопило в Екатеринбурге из-за порыва водопровода, ремонтная бригада устраняет аварию, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе "Водоканала".Информация об аварии поступила в "Водоканал" утром в понедельник. В результате порыва водопровода затопило несколько улиц в районе Курганской, 1."Ремонтная бригада установила, что это произошло из-за повреждения колодца. Они работают на месте. Излив шел из колодца. Там трещина задвижки. Они произвели отключение и приступили к аварийно-восстановительным работам по восстановлению задвижки. Также направлена на место бригада работников, чтобы очистить проезжую часть от наледи", - сказала собеседница агентства.По ее словам, ремонтные работы планируется завершить в понедельник до 20.00 (18.00 мск).
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар - РИА Новости, Ольга Ерачина.
Несколько улиц затопило в Екатеринбурге
из-за порыва водопровода, ремонтная бригада устраняет аварию, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе "Водоканала".
Информация об аварии поступила в "Водоканал" утром в понедельник. В результате порыва водопровода затопило несколько улиц в районе Курганской, 1.
"Ремонтная бригада установила, что это произошло из-за повреждения колодца. Они работают на месте. Излив шел из колодца. Там трещина задвижки. Они произвели отключение и приступили к аварийно-восстановительным работам по восстановлению задвижки. Также направлена на место бригада работников, чтобы очистить проезжую часть от наледи", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, ремонтные работы планируется завершить в понедельник до 20.00 (18.00 мск).