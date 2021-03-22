https://ria.ru/20210322/potentsial-1602315455.html

Орлов рассказал о работе по увеличению экспортного потенциала Приамурья

Орлов рассказал о работе по увеличению экспортного потенциала Приамурья

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ведётся комплексная работа над увеличением экспортного потенциала региона. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:17

2021-03-22T14:17

2021-03-22T14:17

василий орлов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

белогорск

сша

свободный

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ведётся комплексная работа над увеличением экспортного потенциала региона.Реализацию нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и планы на 2021 год обсудили на совещании в правительстве Приамурья, в этом году основной акцент будет сделан на поддержку экспорта сельхозпродукции, развитие промышленного экспорта, сохранение действующих мер поддержки и ввод новых."Объем отгруженной за пределы страны амурской продукции АПК по сравнению с 2019 годом увеличен на 30% и составил 484 тысячи тонн, а в денежном эквиваленте – более 180 миллионов долларов США. Наша продукция АПК поставлялась в 11 зарубежных стран. Для увеличения экспортного потенциала Приамурья за два года благодаря региональному проекту "Экспорт продукции АПК" в оборот вернули 18 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В текущем году будет введено в эксплуатацию ещё 10 тысяч гектаров мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции. Государственная поддержка из федерального и областного бюджетов на эти цели составит около 90 миллионов рублей. В целом над увеличением экспортного потенциала Приамурья правительство региона работает комплексно", - сообщил Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.Комплексную организационную поддержку экспортно-ориентированных компаний в рамках регионального проекта "Системные меры развития кооперации и экспорта" продолжает оказывать Центр поддержки экспорта Амурской области, благодаря этому на международный рынок смогли выйти 22 компании Приамурья, объем продукции, экспортируемый ими в денежном эквиваленте, превысил 3,8 миллиона долларов."Основной задачей на ближайшую перспективу станет внедрение нового регионального экспортного стандарта. Так, нам предстоит разработать экспортный бренд Приамурья и создать экспортный Совет при губернаторе области. Он станет основным координационным органом отрасли, в который войдут все заинтересованные стороны: представители регионального правительства, бизнес-сообщества и деловых объединений. Это позволит получать качественную обратную связь непосредственно от экспортеров и совместно вырабатывать новые меры поддержки", - приводятся в сообщении правительства региона слова первого замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерины Киреевой.Также предприятия Приамурья могут получить льготное финансирование по программе Минпромторга РФ за счёт федерального проекта "Промышленный экспорт". Субсидировать 4,5% от ставки банка помогут организациям, реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Соответствующая заявка в 2020 году была одобрена амурской компании "Технолизинг", которая будет строить метанольный завод в городе Сковородино.Также в Приамурье работают над увеличением аккредитованных ветеринарных лабораторий, которые могут проводить исследования и сертификацию продукции, идущей на экспорт, до 2023 года планируется провести переоснащение и аккредитовать лаборатории в Белогорске, Свободном и Тамбовке. К этому времени должны модернизировать и областную ветеринарную лабораторию.Популяризировать экспорт помогают специальные конкурсы, до 24 марта Центр поддержки экспорта Амурской области принимает заявки на региональный этап конкурса "Экспортер года". В 2020 году один из победителей регионального этапа – компания "Соя-АНК" была признана лучшим экспортером России.

https://ria.ru/20210319/priamure-1601983767.html

https://ria.ru/20210319/klaster-1601981660.html

https://ria.ru/20210317/pereselenie-1601592307.html

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василий орлов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), белогорск, сша, свободный, экономика