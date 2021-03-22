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Посол России в США приехал для консультаций в МИД
Посол России в США приехал для консультаций в МИД
Посол России в США Анатолий Антонов приехал для консультаций в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:07
2021-03-22T11:07
анатолий антонов
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов приехал для консультаций в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.Утром в понедельник дипломат прибыл в высотку на Смоленской площади.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
https://ria.ru/20210321/antonov-1602165677.html
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анатолий антонов, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Посол России в США приехал для консультаций в МИД

11:07 22.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов приехал для консультаций в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в понедельник дипломат прибыл в высотку на Смоленской площади.
МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 01:14
Посол России в США Антонов раскрыл подробности поездки в Москву
 
Анатолий АнтоновМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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