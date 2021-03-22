https://ria.ru/20210322/posol-1602272383.html

Посол России в США приехал для консультаций в МИД

Посол России в США приехал для консультаций в МИД

Посол России в США Анатолий Антонов приехал для консультаций в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:07

2021-03-22T11:07

2021-03-22T11:07

анатолий антонов

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов приехал для консультаций в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.Утром в понедельник дипломат прибыл в высотку на Смоленской площади.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".

https://ria.ru/20210321/antonov-1602165677.html

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вашингтон (город)

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анатолий антонов, москва, вашингтон (город), сша, в мире