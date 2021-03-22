https://ria.ru/20210322/pogonya-1602300937.html

В Югре полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем

В Югре полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем

Полицейским в Когалыме (ХМАО) пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы остановить пьяного водителя, разъезжавшего по улицам города на большой скорости,... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T13:18

2021-03-22T13:18

2021-03-22T13:18

когалым

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мар - РИА Новости. Полицейским в Когалыме (ХМАО) пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы остановить пьяного водителя, разъезжавшего по улицам города на большой скорости, сообщает пресс-служба местного отдела МВД.Инцидент произошел 16 марта. Житель Когалыма заявил в полицию, что по улицам ездит автомобиль, за рулем которого, предположительно, находится пьяный водитель. Вскоре правоохранители обнаружили машину на улице Нефтяников, иномарка имела повреждения и двигалась с высокой скоростью, пояснили в ведомстве. Требования сотрудников ГИБДД об остановке водитель игнорировал и пытался скрыться, причем создавал угрозу другим автомобилистам и пешеходам."На неоднократные законные требования сотрудников полиции остановиться он не реагировал, многократно был предупрежден о применении табельного оружия. Когда автомобиль нарушителя выехал за пределы города, автоинспекторы произвели несколько выстрелов по колесам транспортного средства. В результате иномарка была остановлена, а ее водитель задержан", - говорится в сообщении.По данным полиции, управлял машиной 36-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Во время медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина был пьян. В отношении него составили протоколы об административных правонарушениях по двум статьям КоАП, в том числе о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции."Нарушитель водворен в специальное помещение для задержанных лиц... Автомобиль помещен на специальную охраняемую стоянку", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210203/ugonschik-1595780381.html

https://ria.ru/20200208/1564429011.html

когалым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

когалым, происшествия