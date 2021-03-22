https://ria.ru/20210322/pogoda-1602251723.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода, кратковременный снег и до плюс 3 ожидаются в Москве в понедельник, атмосферное давление окажется ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T07:58

2021-03-22T07:58

2021-03-22T07:58

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный снег и до плюс 3 ожидаются в Москве в понедельник, атмосферное давление окажется ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен кратковременный снег. Температура воздуха в столице составит +1…+3, по области -2…+3", - сказал Синенков.Ветер западный с переходом на северно-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление окажется ниже нормы и составит 738 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210322/pogoda-1602246697.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр "фобос", москва, общество