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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода, кратковременный снег и до плюс 3 ожидаются в Москве в понедельник, атмосферное давление окажется ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T07:58
2021-03-22T07:58
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный снег и до плюс 3 ожидаются в Москве в понедельник, атмосферное давление окажется ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен кратковременный снег. Температура воздуха в столице составит +1…+3, по области -2…+3", - сказал Синенков.Ветер западный с переходом на северно-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление окажется ниже нормы и составит 738 миллиметров ртутного столба.
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погода, центр "фобос", москва, общество

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

07:58 22.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие у станции метро ВДНХ в Москве
Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный снег и до плюс 3 ожидаются в Москве в понедельник, атмосферное давление окажется ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен кратковременный снег. Температура воздуха в столице составит +1…+3, по области -2…+3", - сказал Синенков.
Ветер западный с переходом на северно-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление окажется ниже нормы и составит 738 миллиметров ртутного столба.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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ПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
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