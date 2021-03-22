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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210322/podrostki-1602298574.html
"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить переходный возраст детей?
"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить переходный возраст детей?
Подростковый возраст — это гормоны, стресс в школе, юношеский максимализм и чувство взрослости. Как результат — опасность подсесть на наркотики или подхватить ЗППП. Именно в этот период родителям важно соблюдать дистанцию с ребенком и не "навредить советом". Как позволить подростку самостоятельно исследовать мир, а родителям не "сойти с ума"?
2021-03-22T13:02
2021-03-22T13:35
социальный навигатор
страхи/ошибки
подкаст
психология
подростки
общество
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"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить переходный возраст детей?
Подростковый возраст — это гормоны, стресс в школе, юношеский максимализм и чувство взрослости. Как результат — опасность подсесть на наркотики или подхватить ЗППП. Именно в этот период родителям важно соблюдать дистанцию с ребенком и не "навредить советом". Как позволить подростку самостоятельно исследовать мир, а родителям не "сойти с ума"?
audio/mpeg
"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить переходный возраст детей?
Подростковый возраст — это гормоны, стресс в школе, юношеский максимализм и чувство взрослости. Как результат — опасность подсесть на наркотики или подхватить ЗППП. Именно в этот период родителям важно соблюдать дистанцию с ребенком и не "навредить советом". Как позволить подростку самостоятельно исследовать мир, а родителям не "сойти с ума"?
audio/mpeg
Как уберечь подростков от непоправимых ошибок и при этом не раздражать их? В чем секрет правильного диалога родителей и детей? Вместе с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой говорим о том, как родителям пережить переходный возраст детей с наименьшими потерями.2:25 Почему у подростков не работает "торможение"?5:00 Баланс в диалоге родителей и детей10:50 Даже психолог допускает ошибки в отношениях со своим ребенком-подростком15:30 Как родителям не раздражать подростка?16:20 Когда пора вести подростка к психологу?18:17 Сколько длится подростковый бунт?22:10 Нужно ли наказывать подростков? Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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социальный навигатор, аудио, подкаст, психология, подростки, общество

"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить переходный возраст детей?

13:02 22.03.2021 (обновлено: 13:35 22.03.2021)
 
Страхи/Ошибки
"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить переходный возраст детей?
Вчера, 13:02
Читать ria.ru в
Подростковый возраст — это гормоны, стресс в школе, юношеский максимализм и чувство взрослости. Как результат — опасность подсесть на наркотики или подхватить ЗППП. Именно в этот период родителям важно соблюдать дистанцию с ребенком и не "навредить советом". Как позволить подростку самостоятельно исследовать мир, а родителям не "сойти с ума"?
Как уберечь подростков от непоправимых ошибок и при этом не раздражать их? В чем секрет правильного диалога родителей и детей? Вместе с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой говорим о том, как родителям пережить переходный возраст детей с наименьшими потерями.
2:25 Почему у подростков не работает "торможение"?
5:00 Баланс в диалоге родителей и детей
10:50 Даже психолог допускает ошибки в отношениях со своим ребенком-подростком
15:30 Как родителям не раздражать подростка?
16:20 Когда пора вести подростка к психологу?
18:17 Сколько длится подростковый бунт?
22:10 Нужно ли наказывать подростков?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Светланы Виноградовой
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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