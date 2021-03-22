https://ria.ru/20210322/podrostki-1602298574.html

"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить переходный возраст детей?

"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить переходный возраст детей?

Подростковый возраст — это гормоны, стресс в школе, юношеский максимализм и чувство взрослости. Как результат — опасность подсесть на наркотики или подхватить ЗППП. Именно в этот период родителям важно соблюдать дистанцию с ребенком и не "навредить советом". Как позволить подростку самостоятельно исследовать мир, а родителям не "сойти с ума"?

2021-03-22T13:02

2021-03-22T13:02

2021-03-22T13:35

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страхи/ошибки

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психология

подростки

общество

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"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить переходный возраст детей? Подростковый возраст — это гормоны, стресс в школе, юношеский максимализм и чувство взрослости. Как результат — опасность подсесть на наркотики или подхватить ЗППП. Именно в этот период родителям важно соблюдать дистанцию с ребенком и не "навредить советом". Как позволить подростку самостоятельно исследовать мир, а родителям не "сойти с ума"? audio/mpeg

"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить переходный возраст детей? Подростковый возраст — это гормоны, стресс в школе, юношеский максимализм и чувство взрослости. Как результат — опасность подсесть на наркотики или подхватить ЗППП. Именно в этот период родителям важно соблюдать дистанцию с ребенком и не "навредить советом". Как позволить подростку самостоятельно исследовать мир, а родителям не "сойти с ума"? audio/mpeg

Как уберечь подростков от непоправимых ошибок и при этом не раздражать их? В чем секрет правильного диалога родителей и детей? Вместе с заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иваном Хватовым и детским и семейным психологом, педагогом Катериной Деминой говорим о том, как родителям пережить переходный возраст детей с наименьшими потерями.2:25 Почему у подростков не работает "торможение"?5:00 Баланс в диалоге родителей и детей10:50 Даже психолог допускает ошибки в отношениях со своим ребенком-подростком15:30 Как родителям не раздражать подростка?16:20 Когда пора вести подростка к психологу?18:17 Сколько длится подростковый бунт?22:10 Нужно ли наказывать подростков? Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, аудио, подкаст, психология, подростки, общество