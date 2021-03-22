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Минфин предложил ужесточить требования к составу пива в ЕАЭС
Минфин предложил ужесточить требования к составу пива в ЕАЭС
Минфин РФ опубликовал доработанный проект решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с поправками в техрегламент ЕАЭС о безопасности алкоголя - в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T00:13
2021-03-22T00:41
союз российских пивоваров
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
пиво
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минфин РФ опубликовал доработанный проект решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с поправками в техрегламент ЕАЭС о безопасности алкоголя - в обновленном проекте министерство предлагает ужесточить требования к содержанию солода в пиве, следует из текста проекта на портале regulation.gov.ru.Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 1 января 2022 года. Согласно техрегламенту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20% пивоваренного солода несоложеными продуктами. Более мягкие требования к содержанию солода в пиве в нормах ЕАЭС вызывали опасения у ряда участников рынка, в частности - у Союза российских пивоваров.Минфин РФ в декабре подготовил проект изменений в техрегламент о безопасности алкоголя. Тогда министерство сообщало, что на этапе обсуждения поправок отдельные представители пивоваренной отрасли предлагали скорректировать требования к содержанию солода в пиве, однако единую позицию производители не выработали, и предложение в поправки включено не было. Однако по итогам обсуждений проект решения совета ЕЭК был доработанТеперь на портале проектов опубликована новая версия документа. Предлагаемый проект поправок вносит изменения в определение пива, которое закреплено в техрегламенте, согласно которым "допускается частичная замена используемого солода зерном и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами) при условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого солода, в том числе масса сахаросодержащих продуктов - не более 5%".
https://ria.ru/20210209/pivo-1596685855.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/tara-1600951236.html
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союз российских пивоваров, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, пиво, экономика

Минфин предложил ужесточить требования к составу пива в ЕАЭС

00:13 22.03.2021 (обновлено: 00:41 22.03.2021)
 
© Depositphotos / bogdan.hodaБармен наливает пиво в кружку
Бармен наливает пиво в кружку - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Depositphotos / bogdan.hoda
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минфин РФ опубликовал доработанный проект решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с поправками в техрегламент ЕАЭС о безопасности алкоголя - в обновленном проекте министерство предлагает ужесточить требования к содержанию солода в пиве, следует из текста проекта на портале regulation.gov.ru.
Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 1 января 2022 года. Согласно техрегламенту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.
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Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20% пивоваренного солода несоложеными продуктами. Более мягкие требования к содержанию солода в пиве в нормах ЕАЭС вызывали опасения у ряда участников рынка, в частности - у Союза российских пивоваров.
Минфин РФ в декабре подготовил проект изменений в техрегламент о безопасности алкоголя. Тогда министерство сообщало, что на этапе обсуждения поправок отдельные представители пивоваренной отрасли предлагали скорректировать требования к содержанию солода в пиве, однако единую позицию производители не выработали, и предложение в поправки включено не было. Однако по итогам обсуждений проект решения совета ЕЭК был доработан
Теперь на портале проектов опубликована новая версия документа. Предлагаемый проект поправок вносит изменения в определение пива, которое закреплено в техрегламенте, согласно которым "допускается частичная замена используемого солода зерном и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами) при условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого солода, в том числе масса сахаросодержащих продуктов - не более 5%".
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Союз российских пивоваровЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияпивоЭкономика
 
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