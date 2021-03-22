https://ria.ru/20210322/pivo-1602240658.html
Минфин предложил ужесточить требования к составу пива в ЕАЭС
Минфин предложил ужесточить требования к составу пива в ЕАЭС
Минфин РФ опубликовал доработанный проект решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с поправками в техрегламент ЕАЭС о безопасности алкоголя - в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T00:13
2021-03-22T00:13
2021-03-22T00:41
союз российских пивоваров
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
пиво
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155336/64/1553366418_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9aac68a4c80fc8a4175ba642143bfbde.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минфин РФ опубликовал доработанный проект решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с поправками в техрегламент ЕАЭС о безопасности алкоголя - в обновленном проекте министерство предлагает ужесточить требования к содержанию солода в пиве, следует из текста проекта на портале regulation.gov.ru.Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 1 января 2022 года. Согласно техрегламенту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20% пивоваренного солода несоложеными продуктами. Более мягкие требования к содержанию солода в пиве в нормах ЕАЭС вызывали опасения у ряда участников рынка, в частности - у Союза российских пивоваров.Минфин РФ в декабре подготовил проект изменений в техрегламент о безопасности алкоголя. Тогда министерство сообщало, что на этапе обсуждения поправок отдельные представители пивоваренной отрасли предлагали скорректировать требования к содержанию солода в пиве, однако единую позицию производители не выработали, и предложение в поправки включено не было. Однако по итогам обсуждений проект решения совета ЕЭК был доработанТеперь на портале проектов опубликована новая версия документа. Предлагаемый проект поправок вносит изменения в определение пива, которое закреплено в техрегламенте, согласно которым "допускается частичная замена используемого солода зерном и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами) при условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого солода, в том числе масса сахаросодержащих продуктов - не более 5%".
https://ria.ru/20210209/pivo-1596685855.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/tara-1600951236.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155336/64/1553366418_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c52950c6b05632f77abf70b23e291fc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союз российских пивоваров, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, пиво, экономика
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Минфин РФ опубликовал доработанный проект решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК
) с поправками в техрегламент ЕАЭС
о безопасности алкоголя - в обновленном проекте министерство предлагает ужесточить требования к содержанию солода в пиве, следует из текста проекта на портале regulation.gov.ru
.
Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 1 января 2022 года. Согласно техрегламенту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.
Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20% пивоваренного солода несоложеными продуктами. Более мягкие требования к содержанию солода в пиве в нормах ЕАЭС вызывали опасения у ряда участников рынка, в частности - у Союза российских пивоваров
.
Минфин РФ в декабре подготовил проект изменений в техрегламент о безопасности алкоголя. Тогда министерство сообщало, что на этапе обсуждения поправок отдельные представители пивоваренной отрасли предлагали скорректировать требования к содержанию солода в пиве, однако единую позицию производители не выработали, и предложение в поправки включено не было. Однако по итогам обсуждений проект решения совета ЕЭК был доработан
Теперь на портале проектов опубликована новая версия документа. Предлагаемый проект поправок вносит изменения в определение пива, которое закреплено в техрегламенте, согласно которым "допускается частичная замена используемого солода зерном и (или) продуктами его переработки (зернопродуктами) при условии, что их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого солода, в том числе масса сахаросодержащих продуктов - не более 5%".