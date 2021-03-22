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У жителя Севастополя изъяли машину из-за долга за 542 нарушения ПДД
У жителя Севастополя изъяли машину из-за долга за 542 нарушения ПДД
Сотрудники ГИБДД Севастополя нашли жителя города, на которого было составлено 542 протокола о нарушении правил дорожного движения на более 1,1 миллиона рублей,... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T10:59
2021-03-22T11:20
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Севастополя нашли жителя города, на которого было составлено 542 протокола о нарушении правил дорожного движения на более 1,1 миллиона рублей, его автомобиль изъят до погашения задолженности, сообщили в управлении городского."В Севастополе сотрудники ГИБДД выявили злостного неплательщика, на которого составлено 542 административных материала за нарушение ПДД", – сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона.Установлено, что севастополец имел задолженность (по протоколам) на общую сумму 1 126 500 рублей. Владелец автомобиля был проинформирован о своих задолженностях, его автомобиль был обнаружен и эвакуирован на спецстоянку до их погашения. Отмечается, что в случае непогашения долга в течение 10 дней транспортное средство будет выставлено на государственный аукцион.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/shtraf-1594182555.html
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севастополь, происшествия

У жителя Севастополя изъяли машину из-за долга за 542 нарушения ПДД

10:59 22.03.2021 (обновлено: 11:20 22.03.2021)
 
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Работа сотрудников ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Севастополя нашли жителя города, на которого было составлено 542 протокола о нарушении правил дорожного движения на более 1,1 миллиона рублей, его автомобиль изъят до погашения задолженности, сообщили в управлении городского.
"В Севастополе сотрудники ГИБДД выявили злостного неплательщика, на которого составлено 542 административных материала за нарушение ПДД", – сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона.
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Установлено, что севастополец имел задолженность (по протоколам) на общую сумму 1 126 500 рублей. Владелец автомобиля был проинформирован о своих задолженностях, его автомобиль был обнаружен и эвакуирован на спецстоянку до их погашения. Отмечается, что в случае непогашения долга в течение 10 дней транспортное средство будет выставлено на государственный аукцион.
 
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