https://ria.ru/20210322/patenty-1602348227.html

РФПИ заподозрил компанию из США в нарушении патента на "Спутник V"

РФПИ заподозрил компанию из США в нарушении патента на "Спутник V"

Одна из американских компаний могла нарушить патент на производство "Спутника V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на совещании РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:32

2021-03-22T16:32

2021-03-22T17:54

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

в мире

распространение коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

сша

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Одна из американских компаний могла нарушить патент на производство "Спутника V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на совещании с президентом по вопросам вакцинации против коронавируса.Руководитель РФПИ пояснил, что у препарата "очень сильная патентная защита", так как его разработчики подали необходимые заявки раньше других. Он подчеркнул, что РФПИ не собирается в условиях пандемии требовать какие-либо деньги с фирмы из США, но будет "серьезно относиться к защите <…> интеллектуальных прав".Вопрос уровня патентной защиты на совещании поднял Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия предлагает передачу технологий производства вакцин, чего не делает никто в мире.Отвечая президенту, замгендиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов отметил, что разработчики написали все патенты и подали все заявки.Препарат "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Ее применение одобрили уже 55 государств с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.

https://ria.ru/20210226/sputnik-1599058492.html

сша

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, в мире, российский фонд прямых инвестиций, сша