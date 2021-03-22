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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/patenty-1602348227.html
РФПИ заподозрил компанию из США в нарушении патента на "Спутник V"
РФПИ заподозрил компанию из США в нарушении патента на "Спутник V"
Одна из американских компаний могла нарушить патент на производство "Спутника V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на совещании РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:32
2021-03-22T17:54
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
в мире
распространение коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
сша
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Одна из американских компаний могла нарушить патент на производство "Спутника V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на совещании с президентом по вопросам вакцинации против коронавируса.Руководитель РФПИ пояснил, что у препарата "очень сильная патентная защита", так как его разработчики подали необходимые заявки раньше других. Он подчеркнул, что РФПИ не собирается в условиях пандемии требовать какие-либо деньги с фирмы из США, но будет "серьезно относиться к защите &lt;…&gt; интеллектуальных прав".Вопрос уровня патентной защиты на совещании поднял Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия предлагает передачу технологий производства вакцин, чего не делает никто в мире.Отвечая президенту, замгендиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов отметил, что разработчики написали все патенты и подали все заявки.Препарат "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Ее применение одобрили уже 55 государств с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, в мире, российский фонд прямых инвестиций, сша

РФПИ заподозрил компанию из США в нарушении патента на "Спутник V"

16:32 22.03.2021 (обновлено: 17:54 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПервая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленная в Словакию
Первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V, доставленная в Словакию - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Одна из американских компаний могла нарушить патент на производство "Спутника V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на совещании с президентом по вопросам вакцинации против коронавируса.
Руководитель РФПИ пояснил, что у препарата "очень сильная патентная защита", так как его разработчики подали необходимые заявки раньше других.

"Возможно, одна из американских компаний, которые производят вакцину, нарушает наши патенты. Мы уведомили эту компанию, хотим с ними начать диалог", — добавил Дмитриев.

Он подчеркнул, что РФПИ не собирается в условиях пандемии требовать какие-либо деньги с фирмы из США, но будет "серьезно относиться к защите <…> интеллектуальных прав".
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 11:28
В РФПИ заявили, что враги России боятся лидерства "Спутник V"
Вопрос уровня патентной защиты на совещании поднял Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия предлагает передачу технологий производства вакцин, чего не делает никто в мире.
Отвечая президенту, замгендиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов отметил, что разработчики написали все патенты и подали все заявки.
Препарат "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Ее применение одобрили уже 55 государств с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевВ миреРоссийский фонд прямых инвестицийСША
 
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