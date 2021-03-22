https://ria.ru/20210322/patent-1602356695.html

Путин поинтересовался патентной защитой российских вакцин от COVID-19

Путин поинтересовался патентной защитой российских вакцин от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам вакцинации поинтересовался уровнем патентной защиты российских технологий по производству вакцин от... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:06

2021-03-22T17:06

2021-03-22T17:06

распространение коронавируса

денис логунов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам вакцинации поинтересовался уровнем патентной защиты российских технологий по производству вакцин от коронавируса."То, что вы сказали по поводу сотрудничества с нашими инопартнерами, при передаче технологий - как вы оцениваете, если вы этим занимались, конечно, уровень патентной защиты? Ведь мы предлагаем то, чего не предлагает никто в мире - мы предлагаем передачу технологий", - сказал Путин.Отвечая на вопрос президента, адресованный ему, заместитель генерального директора центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что "все патенты написаны"."У нас поданы, в том числе, евразийские заявки, поэтому со стороны центра Гамалеи сделана вся необходимая работа по патентной защите", - сказал он.Логунов отметил, что вопросами патентной защиты также занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев пообещал главе государства, что фонд будет серьезно относиться к защите интеллектуальных прав российских разработчиков.Вакцина "Спутник V" одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, общество