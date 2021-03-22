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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/patent-1602356695.html
Путин поинтересовался патентной защитой российских вакцин от COVID-19
Путин поинтересовался патентной защитой российских вакцин от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам вакцинации поинтересовался уровнем патентной защиты российских технологий по производству вакцин от... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:06
2021-03-22T17:06
распространение коронавируса
денис логунов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам вакцинации поинтересовался уровнем патентной защиты российских технологий по производству вакцин от коронавируса."То, что вы сказали по поводу сотрудничества с нашими инопартнерами, при передаче технологий - как вы оцениваете, если вы этим занимались, конечно, уровень патентной защиты? Ведь мы предлагаем то, чего не предлагает никто в мире - мы предлагаем передачу технологий", - сказал Путин.Отвечая на вопрос президента, адресованный ему, заместитель генерального директора центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что "все патенты написаны"."У нас поданы, в том числе, евразийские заявки, поэтому со стороны центра Гамалеи сделана вся необходимая работа по патентной защите", - сказал он.Логунов отметил, что вопросами патентной защиты также занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев пообещал главе государства, что фонд будет серьезно относиться к защите интеллектуальных прав российских разработчиков.Вакцина "Спутник V" одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
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денис логунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, общество

Путин поинтересовался патентной защитой российских вакцин от COVID-19

17:06 22.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам вакцинации поинтересовался уровнем патентной защиты российских технологий по производству вакцин от коронавируса.
"То, что вы сказали по поводу сотрудничества с нашими инопартнерами, при передаче технологий - как вы оцениваете, если вы этим занимались, конечно, уровень патентной защиты? Ведь мы предлагаем то, чего не предлагает никто в мире - мы предлагаем передачу технологий", - сказал Путин.
Отвечая на вопрос президента, адресованный ему, заместитель генерального директора центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что "все патенты написаны".
"У нас поданы, в том числе, евразийские заявки, поэтому со стороны центра Гамалеи сделана вся необходимая работа по патентной защите", - сказал он.
Логунов отметил, что вопросами патентной защиты также занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев пообещал главе государства, что фонд будет серьезно относиться к защите интеллектуальных прав российских разработчиков.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
 
Распространение коронавирусаДенис ЛогуновКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинОбщество
 
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