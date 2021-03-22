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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/pandemiya-1602251430.html
Bloomberg: в ВОЗ связали появление COVID-19 с торговлей животными в Китае
Bloomberg: в ВОЗ связали появление COVID-19 с торговлей животными в Китае
Эксперты Всемирной организации здравоохранения, расследовавшие появление коронавируса SARS-CoV-2 в Ухане, предположили, что причиной его распространения могла... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T07:53
2021-03-22T11:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
сан-диего
китай
ухань
в мире
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, расследовавшие появление коронавируса SARS-CoV-2 в Ухане, предположили, что причиной его распространения могла стать торговля дикими животными, сообщает агентство Bloomberg.В начале года международная группа экспертов ВОЗ провела в Китае почти месяц, чтобы выяснить происхождение COVID-19, и в результате выдвинула четыре основные гипотезы. Наиболее вероятной причиной происхождения вируса специалисты считают торговлю дикими животными на рынке морепродуктов "Хуанань" в Ухане. Другая гипотеза, которую разделяют и китайские эксперты, заключается в передаче вируса через зараженную пищу. Прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок "Хуанань" исследователи считают маловероятным, так как, скорее всего, существовал промежуточный переносчик вируса. Сомневаются они и в искусственном происхождении вируса, а также в том, что причиной его появления стала лабораторная утечка. По словам входившего в состав группы экспертов ВОЗ микробиолога из Сиднея Доминика Дуайера, вирус, возможно, мог быть занесен через зараженное животное, которое продали либо на рынке "Хуанань", либо где-то поблизости."Рынок, возможно, стал ключом к тому, чтобы вирус проник в организм человека", — заявил доцент медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Джоэл О. Вертхайм.Он добавил, что нынешние данные свидетельствуют о том, что рынок был местом распространения SARS-CoV-2, но не обязательно местом его рождения.
https://ria.ru/20201127/prichiny-1586630894.html
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коронавирус covid-19, воз, сан-диего, китай, ухань, в мире

Bloomberg: в ВОЗ связали появление COVID-19 с торговлей животными в Китае

07:53 22.03.2021 (обновлено: 11:46 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после объявления о начале пандемии
Китай через год после объявления о начале пандемии - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, расследовавшие появление коронавируса SARS-CoV-2 в Ухане, предположили, что причиной его распространения могла стать торговля дикими животными, сообщает агентство Bloomberg.
В начале года международная группа экспертов ВОЗ провела в Китае почти месяц, чтобы выяснить происхождение COVID-19, и в результате выдвинула четыре основные гипотезы. Наиболее вероятной причиной происхождения вируса специалисты считают торговлю дикими животными на рынке морепродуктов "Хуанань" в Ухане. Другая гипотеза, которую разделяют и китайские эксперты, заключается в передаче вируса через зараженную пищу. Прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок "Хуанань" исследователи считают маловероятным, так как, скорее всего, существовал промежуточный переносчик вируса. Сомневаются они и в искусственном происхождении вируса, а также в том, что причиной его появления стала лабораторная утечка.
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По словам входившего в состав группы экспертов ВОЗ микробиолога из Сиднея Доминика Дуайера, вирус, возможно, мог быть занесен через зараженное животное, которое продали либо на рынке "Хуанань", либо где-то поблизости.
"Рынок, возможно, стал ключом к тому, чтобы вирус проник в организм человека", — заявил доцент медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Джоэл О. Вертхайм.
Он добавил, что нынешние данные свидетельствуют о том, что рынок был местом распространения SARS-CoV-2, но не обязательно местом его рождения.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСан-ДиегоКитайУханьВ мире
 
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