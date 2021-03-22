https://ria.ru/20210322/pandemiya-1602251430.html

Bloomberg: в ВОЗ связали появление COVID-19 с торговлей животными в Китае

Bloomberg: в ВОЗ связали появление COVID-19 с торговлей животными в Китае

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, расследовавшие появление коронавируса SARS-CoV-2 в Ухане, предположили, что причиной его распространения могла... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T07:53

2021-03-22T07:53

2021-03-22T11:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

сан-диего

китай

ухань

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600680725_0:348:3022:2048_1920x0_80_0_0_294ae37b6fbfe17f1abd76c9503279dc.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, расследовавшие появление коронавируса SARS-CoV-2 в Ухане, предположили, что причиной его распространения могла стать торговля дикими животными, сообщает агентство Bloomberg.В начале года международная группа экспертов ВОЗ провела в Китае почти месяц, чтобы выяснить происхождение COVID-19, и в результате выдвинула четыре основные гипотезы. Наиболее вероятной причиной происхождения вируса специалисты считают торговлю дикими животными на рынке морепродуктов "Хуанань" в Ухане. Другая гипотеза, которую разделяют и китайские эксперты, заключается в передаче вируса через зараженную пищу. Прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок "Хуанань" исследователи считают маловероятным, так как, скорее всего, существовал промежуточный переносчик вируса. Сомневаются они и в искусственном происхождении вируса, а также в том, что причиной его появления стала лабораторная утечка. По словам входившего в состав группы экспертов ВОЗ микробиолога из Сиднея Доминика Дуайера, вирус, возможно, мог быть занесен через зараженное животное, которое продали либо на рынке "Хуанань", либо где-то поблизости."Рынок, возможно, стал ключом к тому, чтобы вирус проник в организм человека", — заявил доцент медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Джоэл О. Вертхайм.Он добавил, что нынешние данные свидетельствуют о том, что рынок был местом распространения SARS-CoV-2, но не обязательно местом его рождения.

https://ria.ru/20201127/prichiny-1586630894.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/koronavirus-1597367151.html

сан-диего

китай

ухань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, сан-диего, китай, ухань, в мире