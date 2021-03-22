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Беглов поддержал предложение установить памятник жертвам COVID-19
Беглов поддержал предложение установить памятник жертвам COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал предложение об установке памятника погибшим от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T21:47
2021-03-22T21:47
2021-03-22T21:47
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал предложение об установке памятника погибшим от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба администрации губернатора города.К губернатору Петербурга с предложением об установке памятника всем жертвам эпидемии обратилась межведомственная медицинская рабочая группа при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения коронавирусной инфекции.Отмечается, что Беглов поддержал обращение межведомственной медицинской рабочей группы.Ранее сообщалось, что в начале марта на набережной реки Карповки в Петроградском районе Петербурга открыли мемориал в память о медиках, умерших в период пандемии COVID-19, - скульптуру "Печальный ангел". Это работа петербургского художника Романа Шустрова, который скончался от коронавируса в мае 2020 года.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
поддержал предложение об установке памятника погибшим от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба администрации губернатора города.
К губернатору Петербурга с предложением об установке памятника всем жертвам эпидемии обратилась межведомственная медицинская рабочая группа при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
"В обращении к губернатору отмечается, что будет справедливым вспомнить всех, кто в эти тяжелые дни самоотверженно трудился на благо города и его жителей и погиб от коронавирусной инфекции – учителей, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, социальных работников, работников коммунальных служб, представителей всех национальностей и вероисповеданий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Беглов поддержал обращение межведомственной медицинской рабочей группы.
"Губернатор дал поручение председателю комитета по социальной политике Александру Ржаненкову проработать этот вопрос со всеми ответственными комитетами и организациями", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в начале марта на набережной реки Карповки в Петроградском районе Петербурга открыли мемориал в память о медиках, умерших в период пандемии COVID-19, - скульптуру "Печальный ангел". Это работа петербургского художника Романа Шустрова, который скончался от коронавируса в мае 2020 года.