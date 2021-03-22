https://ria.ru/20210322/pamyatnik-1602400219.html

Беглов поддержал предложение установить памятник жертвам COVID-19

Беглов поддержал предложение установить памятник жертвам COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал предложение об установке памятника погибшим от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T21:47

2021-03-22T21:47

2021-03-22T21:47

россия

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал предложение об установке памятника погибшим от коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба администрации губернатора города.К губернатору Петербурга с предложением об установке памятника всем жертвам эпидемии обратилась межведомственная медицинская рабочая группа при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения коронавирусной инфекции.Отмечается, что Беглов поддержал обращение межведомственной медицинской рабочей группы.Ранее сообщалось, что в начале марта на набережной реки Карповки в Петроградском районе Петербурга открыли мемориал в память о медиках, умерших в период пандемии COVID-19, - скульптуру "Печальный ангел". Это работа петербургского художника Романа Шустрова, который скончался от коронавируса в мае 2020 года.

https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596493792.html

https://ria.ru/20200331/1569418436.html

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россия, александр беглов, санкт-петербург, общество