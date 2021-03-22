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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/otpusk-1602357342.html
Голикова попросила россиян вакцинироваться от COVID-19 перед отпуском
Голикова попросила россиян вакцинироваться от COVID-19 перед отпуском
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила россиян пройти вакцинацию от коронавируса перед отпуском. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:10
2021-03-22T17:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила россиян пройти вакцинацию от коронавируса перед отпуском."Я бы хотела обратиться к нашим гражданам: скоро отпуска, все будут, конечно, собираться. покупать путевки. И здесь очень важно соблюсти безопасность, а значит, провакцинироваться и сделать безопасным свой отпуск не только для себя, но и для своих членов семьи", - сказала Голикова на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.Она поблагодарила главу государства за поддержку и веру в ученых, науку и производство, "что мы можем"."А мы реально смогли и сможем еще и другое", - добавила Голикова.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество

Голикова попросила россиян вакцинироваться от COVID-19 перед отпуском

17:10 22.03.2021 (обновлено: 17:47 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТЦ "Кунцево Плаза"
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила россиян пройти вакцинацию от коронавируса перед отпуском.
"Я бы хотела обратиться к нашим гражданам: скоро отпуска, все будут, конечно, собираться. покупать путевки. И здесь очень важно соблюсти безопасность, а значит, провакцинироваться и сделать безопасным свой отпуск не только для себя, но и для своих членов семьи", - сказала Голикова на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
Она поблагодарила главу государства за поддержку и веру в ученых, науку и производство, "что мы можем".
"А мы реально смогли и сможем еще и другое", - добавила Голикова.
Офис - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 11:32
Некоторым россиянам могут предоставить дополнительный отпуск
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
 
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