https://ria.ru/20210322/otpusk-1602357342.html

Голикова попросила россиян вакцинироваться от COVID-19 перед отпуском

Голикова попросила россиян вакцинироваться от COVID-19 перед отпуском

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила россиян пройти вакцинацию от коронавируса перед отпуском. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:10

2021-03-22T17:10

2021-03-22T17:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила россиян пройти вакцинацию от коронавируса перед отпуском."Я бы хотела обратиться к нашим гражданам: скоро отпуска, все будут, конечно, собираться. покупать путевки. И здесь очень важно соблюсти безопасность, а значит, провакцинироваться и сделать безопасным свой отпуск не только для себя, но и для своих членов семьи", - сказала Голикова на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.Она поблагодарила главу государства за поддержку и веру в ученых, науку и производство, "что мы можем"."А мы реально смогли и сможем еще и другое", - добавила Голикова.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

https://ria.ru/20210302/otpusk-1599563518.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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