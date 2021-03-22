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Врио мэра Харькова призвал нормализовать отношения с Россией
Врио мэра Харькова призвал нормализовать отношения с Россией
Украине необходимо нормализовать экономические отношения с Россией, считает секретарь харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:40
2021-03-22T13:40
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КИЕВ, 22 мар - РИА Новости. Украине необходимо нормализовать экономические отношения с Россией, считает секретарь харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов."Харьков - европейский город. Но в то же время мы обязаны (сделать так - ред.), чтобы у нас нормализовалась ситуация с Россией, у нас должны быть нормальные, взаимовыгодные экономические отношения с Россией", - сказал Терехов в интервью изданию "Бабель", опубликованном в понедельник.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.По инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, в том числе и в отношении российских банков.
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верховная рада украины, москва, киев, украина, в мире

Врио мэра Харькова призвал нормализовать отношения с Россией

13:40 22.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИЕВ, 22 мар - РИА Новости. Украине необходимо нормализовать экономические отношения с Россией, считает секретарь харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов.
"Харьков - европейский город. Но в то же время мы обязаны (сделать так - ред.), чтобы у нас нормализовалась ситуация с Россией, у нас должны быть нормальные, взаимовыгодные экономические отношения с Россией", - сказал Терехов в интервью изданию "Бабель", опубликованном в понедельник.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
По инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, в том числе и в отношении российских банков.
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