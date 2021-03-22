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Турчинов посетовал на отказ Запада "злить Путина"
Турчинов посетовал на отказ Запада "злить Путина"
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в беседе с телеканалом "Еспресо" рассказал об отказе западных партнеров... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:40
2021-03-22T18:57
россия
ситуация на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
москва
республика крым
севастополь
александр турчинов
киев
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в беседе с телеканалом "Еспресо" рассказал об отказе западных партнеров предоставить Киеву военную помощь в 2014 году.По словам политика, это произошло перед референдумом, на котором жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией.Турчинов признал, что обращался за помощью к "союзникам" Украины и указывал на необходимость поддержать намерение Киева вступить в военный конфликт с Москвой."Они сказали: "нет, мы не можем злить Путина", — посетовал экс-глава СНБО.Он также рассказал, что Запад счел достаточной поддержкой введение санкций против России и попытки ее сдерживания на дипломатическом уровне.
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россия, ситуация на украине, вооруженные силы украины, владимир путин, москва, республика крым, севастополь, александр турчинов, киев, украина, в мире

Турчинов посетовал на отказ Запада "злить Путина"

17:40 22.03.2021 (обновлено: 18:57 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоВид на Ялту с горы Ай-Петри.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри. - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в беседе с телеканалом "Еспресо" рассказал об отказе западных партнеров предоставить Киеву военную помощь в 2014 году.
По словам политика, это произошло перед референдумом, на котором жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией.
Турчинов признал, что обращался за помощью к "союзникам" Украины и указывал на необходимость поддержать намерение Киева вступить в военный конфликт с Москвой.
"Они сказали: "нет, мы не можем злить Путина", — посетовал экс-глава СНБО.
Он также рассказал, что Запад счел достаточной поддержкой введение санкций против России и попытки ее сдерживания на дипломатическом уровне.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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РоссияСитуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинМоскваРеспублика КрымСевастопольАлександр ТурчиновКиевУкраинаВ мире
 
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