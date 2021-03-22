https://ria.ru/20210322/otkaz-1602363793.html

Турчинов посетовал на отказ Запада "злить Путина"

Турчинов посетовал на отказ Запада "злить Путина"

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в беседе с телеканалом "Еспресо" рассказал об отказе западных партнеров... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:40

2021-03-22T17:40

2021-03-22T18:57

россия

ситуация на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

москва

республика крым

севастополь

александр турчинов

киев

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в беседе с телеканалом "Еспресо" рассказал об отказе западных партнеров предоставить Киеву военную помощь в 2014 году.По словам политика, это произошло перед референдумом, на котором жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией.Турчинов признал, что обращался за помощью к "союзникам" Украины и указывал на необходимость поддержать намерение Киева вступить в военный конфликт с Москвой."Они сказали: "нет, мы не можем злить Путина", — посетовал экс-глава СНБО.Он также рассказал, что Запад счел достаточной поддержкой введение санкций против России и попытки ее сдерживания на дипломатическом уровне.

https://ria.ru/20210319/krym-1601909821.html

россия

москва

республика крым

севастополь

киев

украина

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россия, ситуация на украине, вооруженные силы украины, владимир путин, москва, республика крым, севастополь, александр турчинов, киев, украина, в мире