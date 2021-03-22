https://ria.ru/20210322/otdykh-1602389121.html
Роспотребнадзор предложил смягчить требования об отдыхе детей
Роспотребнадзор предложил смягчить требования об отдыхе детей
Роспотребнадзор предлагает смягчить ряд требований, введенных из-за COVID-19, к организации детского отдыха, в том числе разрешается присутствие большего... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:54
2021-03-22T19:54
2021-03-22T20:13
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает смягчить ряд требований, введенных из-за COVID-19, к организации детского отдыха, в том числе разрешается присутствие большего количества детей в отрядах лагерей и организация отдыха в палаточных лагерях при благополучной эпидситуации, соответствующий проект постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликован на федеральном портале проектов.Согласно проекту, количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления, сейчас разрешена наполняемость лишь на 50%. Кроме того, исполнительные власти региона могут принимать решение о работе палаточных лагерей, сейчас их работа запрещена.
https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602334719.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)