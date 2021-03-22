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Роспотребнадзор предложил смягчить требования об отдыхе детей
Роспотребнадзор предложил смягчить требования об отдыхе детей
Роспотребнадзор предлагает смягчить ряд требований, введенных из-за COVID-19, к организации детского отдыха, в том числе разрешается присутствие большего... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:54
2021-03-22T20:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает смягчить ряд требований, введенных из-за COVID-19, к организации детского отдыха, в том числе разрешается присутствие большего количества детей в отрядах лагерей и организация отдыха в палаточных лагерях при благополучной эпидситуации, соответствующий проект постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликован на федеральном портале проектов.Согласно проекту, количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления, сейчас разрешена наполняемость лишь на 50%. Кроме того, исполнительные власти региона могут принимать решение о работе палаточных лагерей, сейчас их работа запрещена.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Роспотребнадзор предложил смягчить требования об отдыхе детей

19:54 22.03.2021 (обновлено: 20:13 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУ картины Карла Брюллова "Гибель Помпеи" в Русском музее
У картины Карла Брюллова Гибель Помпеи в Русском музее - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает смягчить ряд требований, введенных из-за COVID-19, к организации детского отдыха, в том числе разрешается присутствие большего количества детей в отрядах лагерей и организация отдыха в палаточных лагерях при благополучной эпидситуации, соответствующий проект постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликован на федеральном портале проектов.

"Внести изменения в санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в документе.

Согласно проекту, количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления, сейчас разрешена наполняемость лишь на 50%. Кроме того, исполнительные власти региона могут принимать решение о работе палаточных лагерей, сейчас их работа запрещена.

"Допускается работа организации отдыха детей и их оздоровления без проживания персонала на ее территории в случае организации и проведения еженедельного обследования персонала на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - отмечается в проекте.

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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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