https://ria.ru/20210322/otdykh-1602389121.html

Роспотребнадзор предложил смягчить требования об отдыхе детей

Роспотребнадзор предложил смягчить требования об отдыхе детей

Роспотребнадзор предлагает смягчить ряд требований, введенных из-за COVID-19, к организации детского отдыха, в том числе разрешается присутствие большего... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:54

2021-03-22T19:54

2021-03-22T20:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает смягчить ряд требований, введенных из-за COVID-19, к организации детского отдыха, в том числе разрешается присутствие большего количества детей в отрядах лагерей и организация отдыха в палаточных лагерях при благополучной эпидситуации, соответствующий проект постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликован на федеральном портале проектов.Согласно проекту, количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления, сейчас разрешена наполняемость лишь на 50%. Кроме того, исполнительные власти региона могут принимать решение о работе палаточных лагерей, сейчас их работа запрещена.

https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602334719.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)