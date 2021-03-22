СМИ назвало опасную стратегическую ошибку США в отношениях с Россией
15:37 22.03.2021 (обновлено: 15:54 22.03.2021)
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Газета Global Times рассказала о стратегической ошибке Вашингтона, пытающегося одновременно противостоять Москве и Пекину.
"Сегодня Китай все больше усиливается, а Россия сохраняет значительную мощь и влияние. Поэтому одновременная конфронтация с Китаем и Россией может стать для администрации Байдена "стратегическим перебором", — заявил изданию исследователь Ян Цзинь, работающий при Китайской академии общественных наук.
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В свою очередь, профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун отметил, что стремление США развязать холодную войну продиктовано желанием перейти к более решительным действиям в отношении как России, так и Китая. Эксперт также выразил надежду на то, что в Вашингтоне рано или поздно переосмыслят эту стратегию.
"Мы надеемся, что США понимают, насколько это будет опасно, если они будут продолжать свою ошибочную политику", — подчеркнул он.
Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай. В интервью местным СМИ глава МИД напомнил, что Москва и Пекин продвигают на мировой арене объединительную повестку, в то время как Вашингтон навязывает всем свою волю и требования.
Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин во время брифинга также заявила о необходимости укрепления сотрудничества Москвы и Пекина для противостояния травли со стороны ряда западных стран. По ее словам, множество проблем в мире возникло, в частности, из-за вмешательства США во внутренние дела других государств. Она отметила, что Россия и Китай смогут успешно бороться с "гегемонией, травлей и бесчинствами" и направить силы на сохранение глобального мира и стабильности.
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