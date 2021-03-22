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СМИ назвало опасную стратегическую ошибку США в отношениях с Россией
СМИ назвало опасную стратегическую ошибку США в отношениях с Россией
Газета Global Times рассказала о стратегической ошибке Вашингтона, пытающегося одновременно противостоять Москве и Пекину. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:37
2021-03-22T15:54
россия
хуа чуньин
сергей лавров
москва
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Газета Global Times рассказала о стратегической ошибке Вашингтона, пытающегося одновременно противостоять Москве и Пекину."Сегодня Китай все больше усиливается, а Россия сохраняет значительную мощь и влияние. Поэтому одновременная конфронтация с Китаем и Россией может стать для администрации Байдена "стратегическим перебором", — заявил изданию исследователь Ян Цзинь, работающий при Китайской академии общественных наук.В свою очередь, профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун отметил, что стремление США развязать холодную войну продиктовано желанием перейти к более решительным действиям в отношении как России, так и Китая. Эксперт также выразил надежду на то, что в Вашингтоне рано или поздно переосмыслят эту стратегию."Мы надеемся, что США понимают, насколько это будет опасно, если они будут продолжать свою ошибочную политику", — подчеркнул он.Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай. В интервью местным СМИ глава МИД напомнил, что Москва и Пекин продвигают на мировой арене объединительную повестку, в то время как Вашингтон навязывает всем свою волю и требования.Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин во время брифинга также заявила о необходимости укрепления сотрудничества Москвы и Пекина для противостояния травли со стороны ряда западных стран. По ее словам, множество проблем в мире возникло, в частности, из-за вмешательства США во внутренние дела других государств. Она отметила, что Россия и Китай смогут успешно бороться с "гегемонией, травлей и бесчинствами" и направить силы на сохранение глобального мира и стабильности.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, хуа чуньин, сергей лавров, москва, китай, вашингтон (город), сша, в мире

СМИ назвало опасную стратегическую ошибку США в отношениях с Россией

15:37 22.03.2021 (обновлено: 15:54 22.03.2021)
 
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© AP Photo / Jon Elswick
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Газета Global Times рассказала о стратегической ошибке Вашингтона, пытающегося одновременно противостоять Москве и Пекину.
"Сегодня Китай все больше усиливается, а Россия сохраняет значительную мощь и влияние. Поэтому одновременная конфронтация с Китаем и Россией может стать для администрации Байдена "стратегическим перебором", — заявил изданию исследователь Ян Цзинь, работающий при Китайской академии общественных наук.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 08:00
США запутались между материальным и духовным
В свою очередь, профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун отметил, что стремление США развязать холодную войну продиктовано желанием перейти к более решительным действиям в отношении как России, так и Китая. Эксперт также выразил надежду на то, что в Вашингтоне рано или поздно переосмыслят эту стратегию.
"Мы надеемся, что США понимают, насколько это будет опасно, если они будут продолжать свою ошибочную политику", — подчеркнул он.
Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай. В интервью местным СМИ глава МИД напомнил, что Москва и Пекин продвигают на мировой арене объединительную повестку, в то время как Вашингтон навязывает всем свою волю и требования.
Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин во время брифинга также заявила о необходимости укрепления сотрудничества Москвы и Пекина для противостояния травли со стороны ряда западных стран. По ее словам, множество проблем в мире возникло, в частности, из-за вмешательства США во внутренние дела других государств. Она отметила, что Россия и Китай смогут успешно бороться с "гегемонией, травлей и бесчинствами" и направить силы на сохранение глобального мира и стабильности.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 01:29
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РоссияХуа ЧуньинСергей ЛавровМоскваКитайВашингтон (город)СШАВ мире
 
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