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Опрос показал, сколько американцев считают военную мощь России угрозой
Опрос показал, сколько американцев считают военную мощь России угрозой
Менее половины американцев рассматривают военную мощь России как серьезную угрозу ключевым интересам США в предстоящем десятилетии, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:23
2021-03-22T18:23
россия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Менее половины американцев рассматривают военную мощь России как серьезную угрозу ключевым интересам США в предстоящем десятилетии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.Согласно этим данным, 44% опрошенных американцев согласились с тем, что российская военная мощь представляет собой "первостепенную угрозу", 46% - "серьезную, но не первостепенную". Лишь 9% респондентов высказали мнение, что этот фактор никак не угрожает национальным интересам США.Сообщается, что в наибольшей степени граждан Соединенных Штатов страшит кибертерроризм - 82% опрошенных американцев отнесли его к разряду первостепенных угроз. В то же время 77% респондентов согласны, что разработка ядерного оружия в КНДР - также первостепенная угроза. Чуть менее - 75% опрошенных - согласились, что таковой является и перспектива получения ядерного оружия Ираном.В списке потенциальных угроз Соединенным Штатам также фигурируют международный терроризм, пандемия, растущая экономическая мощь Китая, глобальное потепление, рост числа прибывающих в США мигрантов, конфликт между Израилем и Палестиной, а также конфликт в КНР из-за Тайваня.Исследование проводилось с 3 по 18 февраля текущего года по телефону среди 1021 взрослых жителей всех регионов США. Статистическая погрешность не превышает 4%.
https://ria.ru/20210316/rossiya-1601363075.html
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60
россия, сша, в мире

Опрос показал, сколько американцев считают военную мощь России угрозой

18:23 22.03.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Менее половины американцев рассматривают военную мощь России как серьезную угрозу ключевым интересам США в предстоящем десятилетии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.
Согласно этим данным, 44% опрошенных американцев согласились с тем, что российская военная мощь представляет собой "первостепенную угрозу", 46% - "серьезную, но не первостепенную". Лишь 9% респондентов высказали мнение, что этот фактор никак не угрожает национальным интересам США.
Сообщается, что в наибольшей степени граждан Соединенных Штатов страшит кибертерроризм - 82% опрошенных американцев отнесли его к разряду первостепенных угроз. В то же время 77% респондентов согласны, что разработка ядерного оружия в КНДР - также первостепенная угроза. Чуть менее - 75% опрошенных - согласились, что таковой является и перспектива получения ядерного оружия Ираном.
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В списке потенциальных угроз Соединенным Штатам также фигурируют международный терроризм, пандемия, растущая экономическая мощь Китая, глобальное потепление, рост числа прибывающих в США мигрантов, конфликт между Израилем и Палестиной, а также конфликт в КНР из-за Тайваня.
Исследование проводилось с 3 по 18 февраля текущего года по телефону среди 1021 взрослых жителей всех регионов США. Статистическая погрешность не превышает 4%.
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