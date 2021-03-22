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В Якутии суд оправдал экс-замминистра здравоохранения республики
В Якутии суд оправдал экс-замминистра здравоохранения республики
Суд в Якутске вынес оправдательный приговор экс-замминистра здравоохранения республики Людмиле Вербицкой, сообщил РИА Новости заместитель начальника... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T08:14
2021-03-22T08:14
2021-03-22T08:14
якутский городской суд
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Суд в Якутске вынес оправдательный приговор экс-замминистра здравоохранения республики Людмиле Вербицкой, сообщил РИА Новости заместитель начальника организационно-правового отдела горсуда Николай Сизых.Дело против чиновницы завели в 2019 году, Вербицкая подозревалась в превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов республиканской больницы. В рамках уголовного дела обыски прошли в здании минздрава и в ее доме. Якутский городской суд принял решение отстранить Вербицкую от должности замминистра здравоохранения региона на время расследования. Ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Позднее Вербицкой инкриминировали дачу ложных показаний в суде.В понедельник Якутский горсуд оправдал экс-замминистра.
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якутский городской суд, якутск, происшествия