https://ria.ru/20210322/opravdanie-1602252582.html

В Якутии суд оправдал экс-замминистра здравоохранения республики

В Якутии суд оправдал экс-замминистра здравоохранения республики

Суд в Якутске вынес оправдательный приговор экс-замминистра здравоохранения республики Людмиле Вербицкой, сообщил РИА Новости заместитель начальника... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T08:14

2021-03-22T08:14

2021-03-22T08:14

якутский городской суд

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Суд в Якутске вынес оправдательный приговор экс-замминистра здравоохранения республики Людмиле Вербицкой, сообщил РИА Новости заместитель начальника организационно-правового отдела горсуда Николай Сизых.Дело против чиновницы завели в 2019 году, Вербицкая подозревалась в превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов республиканской больницы. В рамках уголовного дела обыски прошли в здании минздрава и в ее доме. Якутский городской суд принял решение отстранить Вербицкую от должности замминистра здравоохранения региона на время расследования. Ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Позднее Вербицкой инкриминировали дачу ложных показаний в суде.В понедельник Якутский горсуд оправдал экс-замминистра.

https://ria.ru/20201125/bashkiriya-1586224305.html

якутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутский городской суд, якутск, происшествия