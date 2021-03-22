https://ria.ru/20210322/opolzen-1602378767.html

В Сочи оползень привел к разрушению участка дороги

В Сочи оползень привел к разрушению участка дороги

Участок федеральной дороги А-147 в Сочи разрушился в результате оползневого процесса, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье". РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T18:59

2021-03-22T18:59

2021-03-22T18:59

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абхазия

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происшествия

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СОЧИ, 22 мар - РИА Новости. Участок федеральной дороги А-147 в Сочи разрушился в результате оползневого процесса, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".В ведомстве также пояснили, что на месте организовано реверсивное движение с ограничением скорости до 20 км/ч. Это необходимо для безопасности дорожного движения и предотвращает дальнейшие разрушения. В настоящий момент на участке работают специалисты дорожных и проектных организаций, дежурит техника. Проводятся работы по стабилизации оползневых процессов и восстановлению дороги.Как уточнили в пресс-службе, ситуация находится на контроле главы Сочи Алексея Копайгородского. Пострадавших в результате природного явления нет.

https://ria.ru/20210126/opolzen-1594673693.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, абхазия, сочи, происшествия