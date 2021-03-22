В Сочи оползень привел к разрушению участка дороги
"Утром 22 марта 2020 г. на участке федеральной автомобильной дороги А–147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия (км 157+500 – км 158+500) рядом с микрорайоном Уч-Дере в Лазаревском районе Сочи произошла активизация оползневого процесса с частичным повреждением конструктивных элементов федеральной автомобильной дороги, а именно разрушение откоса, низовой габионной стены, укрепленной обочины и локально - покрытия проезжей части левой полосы движения, с образованием закола (ступени) глубиной до трёх метров, длиной до 15 метров и шириной до четырех метров", - сказали в пресс-службе.
"На данном участке федеральной трассы, не имеющем альтернативного объезда, управлением федеральных автодорог "Черноморье" готовится ввод режима объектового ЧС. В связи с тем, что данный участок расположен внутри земель Сочинского национального парка – с учреждением ведутся консультации по объявлению окружающей пострадавший участок территории национального парка зоной локального ЧС. Создана межведомственная комиссия с участием представителей администрации Сочи и ГИБДД для координации принимаемых мер", - говорится в сообщении.