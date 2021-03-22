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В Сочи оползень привел к разрушению участка дороги
В Сочи оползень привел к разрушению участка дороги
Участок федеральной дороги А-147 в Сочи разрушился в результате оползневого процесса, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье". РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:59
2021-03-22T18:59
россия
абхазия
сочи
происшествия
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СОЧИ, 22 мар - РИА Новости. Участок федеральной дороги А-147 в Сочи разрушился в результате оползневого процесса, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".В ведомстве также пояснили, что на месте организовано реверсивное движение с ограничением скорости до 20 км/ч. Это необходимо для безопасности дорожного движения и предотвращает дальнейшие разрушения. В настоящий момент на участке работают специалисты дорожных и проектных организаций, дежурит техника. Проводятся работы по стабилизации оползневых процессов и восстановлению дороги.Как уточнили в пресс-службе, ситуация находится на контроле главы Сочи Алексея Копайгородского. Пострадавших в результате природного явления нет.
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россия, абхазия, сочи, происшествия

В Сочи оползень привел к разрушению участка дороги

18:59 22.03.2021
 
© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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СОЧИ, 22 мар - РИА Новости. Участок федеральной дороги А-147 в Сочи разрушился в результате оползневого процесса, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".

"Утром 22 марта 2020 г. на участке федеральной автомобильной дороги А–147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия (км 157+500 – км 158+500) рядом с микрорайоном Уч-Дере в Лазаревском районе Сочи произошла активизация оползневого процесса с частичным повреждением конструктивных элементов федеральной автомобильной дороги, а именно разрушение откоса, низовой габионной стены, укрепленной обочины и локально - покрытия проезжей части левой полосы движения, с образованием закола (ступени) глубиной до трёх метров, длиной до 15 метров и шириной до четырех метров", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также пояснили, что на месте организовано реверсивное движение с ограничением скорости до 20 км/ч. Это необходимо для безопасности дорожного движения и предотвращает дальнейшие разрушения. В настоящий момент на участке работают специалисты дорожных и проектных организаций, дежурит техника. Проводятся работы по стабилизации оползневых процессов и восстановлению дороги.

"На данном участке федеральной трассы, не имеющем альтернативного объезда, управлением федеральных автодорог "Черноморье" готовится ввод режима объектового ЧС. В связи с тем, что данный участок расположен внутри земель Сочинского национального парка – с учреждением ведутся консультации по объявлению окружающей пострадавший участок территории национального парка зоной локального ЧС. Создана межведомственная комиссия с участием представителей администрации Сочи и ГИБДД для координации принимаемых мер", - говорится в сообщении.

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Как уточнили в пресс-службе, ситуация находится на контроле главы Сочи Алексея Копайгородского. Пострадавших в результате природного явления нет.
 
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