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В омском Минздраве нашли нарушения на 110 миллионов рублей
В омском Минздраве нашли нарушения на 110 миллионов рублей
Омский Минздрав закупал медоборудование по завышенной стоимости на федеральные деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом, сообщили РИА Новости в управлении... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T20:38
2021-03-22T23:23
россия
александр бурков
омская область
происшествия
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ОМСК, 22 мар — РИА Новости. Омский Минздрав закупал медоборудование по завышенной стоимости на федеральные деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом, сообщили РИА Новости в управлении Федерального казначейства по Омской области.Ранее стало известно, что экс-министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. По версии СК, Солдатова и ее подчиненный Виктор Бабиков, руководитель учреждения, отвечающего за госзакупки в медицине, "и иные лица" организовали подготовку документов и заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной цене, в том числе для освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с коронавирусом.СК сообщает, что Минздраву региона нанесен ущерб на сумму более 105 миллионов рублей. Суд постановил заочно арестовать Солдатову, которая находится в ОАЭ. В конце февраля был наложен арест на десять счетов в банках и квартиры экс-министра.Как следует из официального ответа управления Федерального казначейства (УФК) по Омской области на запрос РИА Новости, в региональном Минздраве с 22 июня 2020 года в течение пяти месяцев по требованию прокуратуры региона проходила внеплановая проверка. Предметом ревизии стала эффективность расходования дотации в размере 1 236 800 000 рублей, выделенной Омской области из резервного фонда правительства России на оказание медпомощи больным коронавирусом."Установлены нарушения требования законодательства о контрактной системе, выразившиеся в заключении 22 госконтрактов на поставку медицинского оборудования на общую сумму 810 459 000 рублей, в отношении которых на момент их заключения отсутствовало обоснование начальной максимальной цены контракта", — говорится в официальном ответе УФК по Омской области РИА Новости.Во время проверки выяснилось, что по семи контрактам стоимость медоборудования была завышена более чем на 110 миллионов рублей. В ответе от УФК подчеркивается, что возражений от Министерства здравоохранения Омской области на акт выездной проверки не поступало. Результаты проверки направили в региональные прокуратуру, МВД и ФСБ, говорится в ответе РИА Новости.Решение об отставке Солдатовой было принято губернатором Александром Бурковым 5 ноября 2020 года после инцидента с машинами скорой помощи, которые из-за нехватки мест привезли к зданию Минздрава тяжелобольных коронавирусом.Солдатова была назначена на пост министра здравоохранения Омской области 2 апреля 2020 года, после своего назначения она уволила несколько главных врачей и руководителей учреждений Минздрава из Омска и назначила новых, большинство из них были иногородними специалистами. После увольнения Солдатовой они покинули регион.
https://ria.ru/20210322/narusheniya-1602381848.html
https://ria.ru/20210319/zabaykale-1601933891.html
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россия, александр бурков, омская область, происшествия

В омском Минздраве нашли нарушения на 110 миллионов рублей

20:38 22.03.2021 (обновлено: 23:23 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкХрам Иоанна Крестителя в городе Омске
Храм Иоанна Крестителя в городе Омске - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 22 мар — РИА Новости. Омский Минздрав закупал медоборудование по завышенной стоимости на федеральные деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом, сообщили РИА Новости в управлении Федерального казначейства по Омской области.
Ранее стало известно, что экс-министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. По версии СК, Солдатова и ее подчиненный Виктор Бабиков, руководитель учреждения, отвечающего за госзакупки в медицине, "и иные лица" организовали подготовку документов и заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной цене, в том числе для освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с коронавирусом.
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Как следует из официального ответа управления Федерального казначейства (УФК) по Омской области на запрос РИА Новости, в региональном Минздраве с 22 июня 2020 года в течение пяти месяцев по требованию прокуратуры региона проходила внеплановая проверка. Предметом ревизии стала эффективность расходования дотации в размере 1 236 800 000 рублей, выделенной Омской области из резервного фонда правительства России на оказание медпомощи больным коронавирусом.
"Установлены нарушения требования законодательства о контрактной системе, выразившиеся в заключении 22 госконтрактов на поставку медицинского оборудования на общую сумму 810 459 000 рублей, в отношении которых на момент их заключения отсутствовало обоснование начальной максимальной цены контракта", — говорится в официальном ответе УФК по Омской области РИА Новости.
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Во время проверки выяснилось, что по семи контрактам стоимость медоборудования была завышена более чем на 110 миллионов рублей. В ответе от УФК подчеркивается, что возражений от Министерства здравоохранения Омской области на акт выездной проверки не поступало. Результаты проверки направили в региональные прокуратуру, МВД и ФСБ, говорится в ответе РИА Новости.
Решение об отставке Солдатовой было принято губернатором Александром Бурковым 5 ноября 2020 года после инцидента с машинами скорой помощи, которые из-за нехватки мест привезли к зданию Минздрава тяжелобольных коронавирусом.
Солдатова была назначена на пост министра здравоохранения Омской области 2 апреля 2020 года, после своего назначения она уволила несколько главных врачей и руководителей учреждений Минздрава из Омска и назначила новых, большинство из них были иногородними специалистами. После увольнения Солдатовой они покинули регион.
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