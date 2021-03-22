https://ria.ru/20210322/omsk-1602394333.html

В омском Минздраве нашли нарушения на 110 миллионов рублей

В омском Минздраве нашли нарушения на 110 миллионов рублей

Омский Минздрав закупал медоборудование по завышенной стоимости на федеральные деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом, сообщили РИА Новости в управлении... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T20:38

2021-03-22T20:38

2021-03-22T23:23

россия

александр бурков

омская область

происшествия

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ОМСК, 22 мар — РИА Новости. Омский Минздрав закупал медоборудование по завышенной стоимости на федеральные деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом, сообщили РИА Новости в управлении Федерального казначейства по Омской области.Ранее стало известно, что экс-министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. По версии СК, Солдатова и ее подчиненный Виктор Бабиков, руководитель учреждения, отвечающего за госзакупки в медицине, "и иные лица" организовали подготовку документов и заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной цене, в том числе для освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с коронавирусом.СК сообщает, что Минздраву региона нанесен ущерб на сумму более 105 миллионов рублей. Суд постановил заочно арестовать Солдатову, которая находится в ОАЭ. В конце февраля был наложен арест на десять счетов в банках и квартиры экс-министра.Как следует из официального ответа управления Федерального казначейства (УФК) по Омской области на запрос РИА Новости, в региональном Минздраве с 22 июня 2020 года в течение пяти месяцев по требованию прокуратуры региона проходила внеплановая проверка. Предметом ревизии стала эффективность расходования дотации в размере 1 236 800 000 рублей, выделенной Омской области из резервного фонда правительства России на оказание медпомощи больным коронавирусом."Установлены нарушения требования законодательства о контрактной системе, выразившиеся в заключении 22 госконтрактов на поставку медицинского оборудования на общую сумму 810 459 000 рублей, в отношении которых на момент их заключения отсутствовало обоснование начальной максимальной цены контракта", — говорится в официальном ответе УФК по Омской области РИА Новости.Во время проверки выяснилось, что по семи контрактам стоимость медоборудования была завышена более чем на 110 миллионов рублей. В ответе от УФК подчеркивается, что возражений от Министерства здравоохранения Омской области на акт выездной проверки не поступало. Результаты проверки направили в региональные прокуратуру, МВД и ФСБ, говорится в ответе РИА Новости.Решение об отставке Солдатовой было принято губернатором Александром Бурковым 5 ноября 2020 года после инцидента с машинами скорой помощи, которые из-за нехватки мест привезли к зданию Минздрава тяжелобольных коронавирусом.Солдатова была назначена на пост министра здравоохранения Омской области 2 апреля 2020 года, после своего назначения она уволила несколько главных врачей и руководителей учреждений Минздрава из Омска и назначила новых, большинство из них были иногородними специалистами. После увольнения Солдатовой они покинули регион.

https://ria.ru/20210322/narusheniya-1602381848.html

https://ria.ru/20210319/zabaykale-1601933891.html

https://realty.ria.ru/20210316/bashkiriya-1601507979.html

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россия, александр бурков, омская область, происшествия