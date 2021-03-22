https://ria.ru/20210322/odezhda-1602403837.html

Минпромторг прокомментировал сообщения о подорожании одежды к лету

Минпромторг прокомментировал сообщения о подорожании одежды к лету

Рост стоимости хлопка не ведет к существенному удорожанию одежды, так как на ткань приходится около 20% стоимости изделий и на данный момент на рынке в основном РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T22:32

2021-03-22T22:32

2021-03-22T22:32

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

экономика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Рост стоимости хлопка не ведет к существенному удорожанию одежды, так как на ткань приходится около 20% стоимости изделий и на данный момент на рынке в основном представлена продукция, не содержащая стопроцентный хлопок, сообщили в Минпромторге России.Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что в России к началу летнего сезона могут подорожать одежда, обувь и аксессуары в связи с ростом стоимости материалов, в частности, хлопка на 30–35% с начала года, издержек на логистику и расходов на увеличение фонда оплаты труда.При этом министерство отмечает, что на текущий момент действительно наблюдается подорожание иностранного сырья в связи с завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и с ростом цен на все биржевые виды сырья, к которым относится и хлопок.В ведомстве сообщают, что даже при существенном (более 25%) подорожании сырья, из которого изготовлена ткань, удорожание конечной единицы продукции - готовой одежды не может быть выше 5-6%. Минпромторг, тем не менее, отмечает, что в связи с текущим подорожанием импортного хлопка есть риск роста цены на хлопковые рубашки и постельное белье, так как в этих изделиях высокое содержание хлопка.Министерство добавляет, что в 2020 году рост цен на потребительские товары сегмента продукции легпрома был ниже инфляции, так, инфляция за 2020 год составила 4,9%, а инфляция товаров непродовольственного сектора - 4,8%.

https://ria.ru/20210322/odezhda-1602315820.html

https://ria.ru/20200916/dzhinsy-1577294191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, экономика