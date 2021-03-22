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Минпромторг прокомментировал сообщения о подорожании одежды к лету
Минпромторг прокомментировал сообщения о подорожании одежды к лету
Рост стоимости хлопка не ведет к существенному удорожанию одежды, так как на ткань приходится около 20% стоимости изделий и на данный момент на рынке в основном РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T22:32
2021-03-22T22:32
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Рост стоимости хлопка не ведет к существенному удорожанию одежды, так как на ткань приходится около 20% стоимости изделий и на данный момент на рынке в основном представлена продукция, не содержащая стопроцентный хлопок, сообщили в Минпромторге России.Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что в России к началу летнего сезона могут подорожать одежда, обувь и аксессуары в связи с ростом стоимости материалов, в частности, хлопка на 30–35% с начала года, издержек на логистику и расходов на увеличение фонда оплаты труда.При этом министерство отмечает, что на текущий момент действительно наблюдается подорожание иностранного сырья в связи с завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и с ростом цен на все биржевые виды сырья, к которым относится и хлопок.В ведомстве сообщают, что даже при существенном (более 25%) подорожании сырья, из которого изготовлена ткань, удорожание конечной единицы продукции - готовой одежды не может быть выше 5-6%. Минпромторг, тем не менее, отмечает, что в связи с текущим подорожанием импортного хлопка есть риск роста цены на хлопковые рубашки и постельное белье, так как в этих изделиях высокое содержание хлопка.Министерство добавляет, что в 2020 году рост цен на потребительские товары сегмента продукции легпрома был ниже инфляции, так, инфляция за 2020 год составила 4,9%, а инфляция товаров непродовольственного сектора - 4,8%.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, экономика

Минпромторг прокомментировал сообщения о подорожании одежды к лету

22:32 22.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка у витрины магазина в ГУМе
Девушка у витрины магазина в ГУМе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Рост стоимости хлопка не ведет к существенному удорожанию одежды, так как на ткань приходится около 20% стоимости изделий и на данный момент на рынке в основном представлена продукция, не содержащая стопроцентный хлопок, сообщили в Минпромторге России.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что в России к началу летнего сезона могут подорожать одежда, обувь и аксессуары в связи с ростом стоимости материалов, в частности, хлопка на 30–35% с начала года, издержек на логистику и расходов на увеличение фонда оплаты труда.

"В основном на рынке представлена продукция, которая содержит не 100%-ый хлопок... Поэтому делать однозначные выводы о зеркальном удорожании всей одежды на треть в связи с удорожанием хлопка - некорректно. К тому же в стоимости готовой одежды доля ткани составляет около 20%", - говорится в сообщении ведомства.

При этом министерство отмечает, что на текущий момент действительно наблюдается подорожание иностранного сырья в связи с завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и с ростом цен на все биржевые виды сырья, к которым относится и хлопок.
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В ведомстве сообщают, что даже при существенном (более 25%) подорожании сырья, из которого изготовлена ткань, удорожание конечной единицы продукции - готовой одежды не может быть выше 5-6%. Минпромторг, тем не менее, отмечает, что в связи с текущим подорожанием импортного хлопка есть риск роста цены на хлопковые рубашки и постельное белье, так как в этих изделиях высокое содержание хлопка.

"Однако мы мониторим и анализируем эту ситуацию, и пока можно говорить лишь о возможных рисках. Во-первых, ритейлеры заинтересованы демпфировать цены, чтобы не потерять клиентов и объемы продаж; во-вторых, уже есть практика использования упомянутого механизма государственного мониторинга и предупреждения повышения цен", - заверили в ведомстве.

Министерство добавляет, что в 2020 году рост цен на потребительские товары сегмента продукции легпрома был ниже инфляции, так, инфляция за 2020 год составила 4,9%, а инфляция товаров непродовольственного сектора - 4,8%.
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