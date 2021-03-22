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Ретейлеры прокомментировали сообщения о подорожании одежды к лету
Ретейлеры прокомментировали сообщения о подорожании одежды к лету
Расходы растут не только в сегменте fashion-одежды, но и других участников рынка, пояснил в беседе с "Говорит Москва" председатель правления Ассоциации... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:19
2021-03-22T14:19
россия
одежда
обувь
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Расходы растут не только в сегменте fashion-одежды, но и других участников рынка, пояснил в беседе с "Говорит Москва" председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.При этом он обратил внимание на специфичность ситуации.Новые коллекции, по его словам, всегда будут дороже, чем те, что уже давно продаются. Поэтому Карпов призвал россиян обращать внимание на них и посещать распродажи."Устаревают они уже буквально через несколько месяцев", — пояснил он.Говоря о ценах, Карпов признал, что они продолжат расти и это "свершившийся факт", который не стоит обсуждать.Ранее российские ретейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви из-за повышения закупочных цен. Об этом написала газета "Коммерсант". Представители компаний отметили, что на 20-35 процентов увеличилась стоимость хлопка — это также приведет к подорожанию конечной продукции. Кроме того, стоимость материала привязана и к курсу доллара. Заметнее всего подорожание одежды станет в осенне-зимний сезон, рассказал президент Baon Илья Ярошенко.
https://ria.ru/20210317/toplivo-1601585021.html
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россия, одежда, обувь, общество

Ретейлеры прокомментировали сообщения о подорожании одежды к лету

14:19 22.03.2021
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаВитрина в торгово-развлекательном центре
Витрина в торгово-развлекательном центре - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Расходы растут не только в сегменте fashion-одежды, но и других участников рынка, пояснил в беседе с "Говорит Москва" председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
При этом он обратил внимание на специфичность ситуации.
"С точки зрения тех цен, которые будут предложены покупателю, не всё так однозначно, потому что потребитель беднеет, у покупателя денег больше не становится. Соответственно, ретейлеры все также будут предлагать какое-то промо, скидки", — рассказал Карпов.
Новые коллекции, по его словам, всегда будут дороже, чем те, что уже давно продаются. Поэтому Карпов призвал россиян обращать внимание на них и посещать распродажи.
"Устаревают они уже буквально через несколько месяцев", — пояснил он.
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Говоря о ценах, Карпов признал, что они продолжат расти и это "свершившийся факт", который не стоит обсуждать.
Ранее российские ретейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви из-за повышения закупочных цен. Об этом написала газета "Коммерсант". Представители компаний отметили, что на 20-35 процентов увеличилась стоимость хлопка — это также приведет к подорожанию конечной продукции. Кроме того, стоимость материала привязана и к курсу доллара. Заметнее всего подорожание одежды станет в осенне-зимний сезон, рассказал президент Baon Илья Ярошенко.
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