https://ria.ru/20210322/odezhda-1602315820.html

Ретейлеры прокомментировали сообщения о подорожании одежды к лету

Ретейлеры прокомментировали сообщения о подорожании одежды к лету

Расходы растут не только в сегменте fashion-одежды, но и других участников рынка, пояснил в беседе с "Говорит Москва" председатель правления Ассоциации... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:19

2021-03-22T14:19

2021-03-22T14:19

россия

одежда

обувь

общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Расходы растут не только в сегменте fashion-одежды, но и других участников рынка, пояснил в беседе с "Говорит Москва" председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.При этом он обратил внимание на специфичность ситуации.Новые коллекции, по его словам, всегда будут дороже, чем те, что уже давно продаются. Поэтому Карпов призвал россиян обращать внимание на них и посещать распродажи."Устаревают они уже буквально через несколько месяцев", — пояснил он.Говоря о ценах, Карпов признал, что они продолжат расти и это "свершившийся факт", который не стоит обсуждать.Ранее российские ретейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви из-за повышения закупочных цен. Об этом написала газета "Коммерсант". Представители компаний отметили, что на 20-35 процентов увеличилась стоимость хлопка — это также приведет к подорожанию конечной продукции. Кроме того, стоимость материала привязана и к курсу доллара. Заметнее всего подорожание одежды станет в осенне-зимний сезон, рассказал президент Baon Илья Ярошенко.

https://ria.ru/20210317/toplivo-1601585021.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/ekonomika-1601747941.html

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россия, одежда, обувь, общество