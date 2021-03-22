https://ria.ru/20210322/odezhda-1602273286.html

В России к лету могут подорожать одежда и обувь

В России к лету могут подорожать одежда и обувь

Российские ретейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви из-за повышения закупочных цен, сообщил "Ъ". РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:12

2021-03-22T11:12

2021-03-22T12:57

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

китай

общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские ретейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви из-за повышения закупочных цен, сообщил "Ъ".По данным руководителя трансформации в России Marc O’Polo AG Софии Кофманн, цена на хлопок, в частности, выросла на 20-35 процентов. Это, по ее словам, приведет к аналогичному подорожанию конечной продукции.Этот прогноз подтвердил основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов, который отметил, что стоимость материалов привязана в том числе к постоянно меняющемуся курсу доллара.Пименов добавил, что на итоговую стоимость товаров также будет влиять рост расходов на фонд оплаты труда.Заместитель гендиректора s.Oliver Shoes Иван Шахин отметил подорожание примерно на 20 процентов материалов из нефтепродуктов. Речь идет о полиуретане, из которого производится "экокожа", стельки и подошвы.Президент Baon Илья Ярошенко считает, что рост цен станет заметнее в осенне-зимний сезон. Он пояснил, что Китай — основной поставщик на рынке моды — понес большие убытки из-за пандемии коронавируса. Это привело к изменению курса юаня и росту цен на производство продукции и стоимости логистики.Опрошенные "Ъ" участники рынка планируют сдерживать рост цен за счет оптимизации или снижения прибыли.В Минпромторге, который с марта проводит постоянный мониторинг цен на непродовольственные товары, рассчитывают, что ретейлеры будут демпфировать цены для сохранения покупателей.

https://ria.ru/20210316/rost-1601525012.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/ekonomika-1601747941.html

https://ria.ru/20210317/toplivo-1601585021.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), китай, общество