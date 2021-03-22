https://ria.ru/20210322/obvinenie-1602268946.html

СК предъявил обвинение губернатору Белозерцеву и бизнесмену Шпигелю

СК предъявил обвинение губернатору Белозерцеву и бизнесмену Шпигелю

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам предъявили обвинение, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T10:44

2021-03-22T10:44

2021-03-22T11:15

россия

борис шпигель

пензенская область

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам предъявили обвинение, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.Ранее сообщалось, что его доставили в Москву, где должен решиться вопрос о мере пресечения. Обвинение намерено просить об аресте.Всего по делу задержали шесть человек. Помимо Белозерцева, это глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков (их обвиняют в даче взятки), а также водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов (их обвиняют в посредничестве во взяточничестве).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.С 2000 года Белозерцев был депутатом Пензенской городской думы, затем его дважды переизбирали. В 2004-ом стал председателем местного парламента.С 2008 по 2011 год Белозерцев возглавлял региональную общественную приемную председателя "Единой России", потом до 2015-го был секретарем политсовета областного отделения партии, а до 2016-го входил в состав генерального совета.В октябре 2012 года его избрали депутатом Заксобрания Пензенской области пятого созыва от "Единой России", а в сентябре 2015-го — губернатором.

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602196852.html

россия

пензенская область

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россия, борис шпигель, пензенская область, задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия