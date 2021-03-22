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В Приморье возбудили дело об обмане 37 вкладчиков на 15 миллионов рублей
В Приморье возбудили дело об обмане 37 вкладчиков на 15 миллионов рублей
Уголовное дело о мошенничестве с денежными вкладами граждан на сумму более 15 миллионов рублей возбуждено в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T05:39
2021-03-22T05:39
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве с денежными вкладами граждан на сумму более 15 миллионов рублей возбуждено в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону.В полиции уточняют, что приморцы пострадали от действий компании "Мит Трейд". С потенциальными инвесторами заключали договоры на оказание посреднических финансовых операций, обещая выплату процентов. Но после получения денежных средств обязательства не выполнялись.Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Пострадавшим от действий компании предлагают обращаться в полицию.
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приморский край, происшествия

В Приморье возбудили дело об обмане 37 вкладчиков на 15 миллионов рублей

05:39 22.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве с денежными вкладами граждан на сумму более 15 миллионов рублей возбуждено в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону.
В полиции уточняют, что приморцы пострадали от действий компании "Мит Трейд". С потенциальными инвесторами заключали договоры на оказание посреднических финансовых операций, обещая выплату процентов. Но после получения денежных средств обязательства не выполнялись.
"В настоящее время известно, что от действий А.А. Самойленко пострадали 37 граждан. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 15 миллионов рублей. По факту невыполнения условий договоров возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Пострадавшим от действий компании предлагают обращаться в полицию.
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