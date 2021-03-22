https://ria.ru/20210322/obman-1602247019.html

В Приморье возбудили дело об обмане 37 вкладчиков на 15 миллионов рублей

В Приморье возбудили дело об обмане 37 вкладчиков на 15 миллионов рублей

Уголовное дело о мошенничестве с денежными вкладами граждан на сумму более 15 миллионов рублей возбуждено в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T05:39

2021-03-22T05:39

2021-03-22T05:39

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве с денежными вкладами граждан на сумму более 15 миллионов рублей возбуждено в Приморье, сообщает управление МВД РФ по региону.В полиции уточняют, что приморцы пострадали от действий компании "Мит Трейд". С потенциальными инвесторами заключали договоры на оказание посреднических финансовых операций, обещая выплату процентов. Но после получения денежных средств обязательства не выполнялись.Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Пострадавшим от действий компании предлагают обращаться в полицию.

https://ria.ru/20200825/tatarstan-1576282284.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия