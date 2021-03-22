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Посольство России в Молдавии осудило осквернение воинского обелиска
Посольство России в Молдавии осудило осквернение воинского обелиска
Посольство России в Кишиневе осудило осквернение обелиска советским воинам в Оргеевском районе Молдавии, призвав местные власти помочь в восстановлении... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T20:01
2021-03-22T20:01
2021-03-22T20:01
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КИШИНЕВ, 22 мар — РИА Новости. Посольство России в Кишиневе осудило осквернение обелиска советским воинам в Оргеевском районе Молдавии, призвав местные власти помочь в восстановлении памятника и наказать виновных, сообщила пресс-служба дипмиссии."Бессовестные вандалы снова "отличились" мерзкой выходкой на молдавской земле. Осквернен символ победы над фашизмом в окрестностях села Иванча… Призываем молдавские власти оказать содействие в восстановлении обелиска, а также найти и наказать вандалов, надругавшихся над памятью героев", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства РФ в Facebook.В дипмиссии отметили, что обелиск был воздвигнут в память о героях 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины Южного фронта, павших в боях на территории Оргеева летом 1941 года. Подразделение участвовало во многих операциях Великой Отечественной войны, в том числе - освобождении Украины, боях на территории Европы, дойдя до Берлина. Монумент был отреставрирован в 2014 году при участии посольства России.Осквернение мемориалов советским войнам в Молдавии происходит регулярно. В феврале вандалы осквернили мемориальный комплекс и воинское захоронение советских солдат возле села Руска Хынчештского района страны.В декабре прошлого года парламент Молдавии ужесточил наказание за осквернение могил, преступникам может грозить административное или уголовное наказание. В первом случае они рискуют получить штраф в размере до 105 долларов. Во втором случае злоумышленнику может грозить наказание в виде штрафа в размере до 2750 долларов, также он может получить наказание в виде общественных работ или лишения свободы на срок до двух лет.
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КИШИНЕВ, 22 мар — РИА Новости.
Посольство России в Кишиневе
осудило осквернение обелиска советским воинам в Оргеевском районе Молдавии
, призвав местные власти помочь в восстановлении памятника и наказать виновных, сообщила пресс-служба дипмиссии.
"Бессовестные вандалы снова "отличились" мерзкой выходкой на молдавской земле. Осквернен символ победы над фашизмом в окрестностях села Иванча… Призываем молдавские власти оказать содействие в восстановлении обелиска, а также найти и наказать вандалов, надругавшихся над памятью героев", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства РФ в Facebook.
В дипмиссии отметили, что обелиск был воздвигнут в память о героях 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины
Южного фронта, павших в боях на территории Оргеева летом 1941 года. Подразделение участвовало во многих операциях Великой Отечественной войны, в том числе - освобождении Украины, боях на территории Европы
, дойдя до Берлина
. Монумент был отреставрирован в 2014 году при участии посольства России.
Осквернение мемориалов советским войнам в Молдавии происходит регулярно. В феврале вандалы осквернили мемориальный комплекс и воинское захоронение советских солдат возле села Руска Хынчештского района страны.
В декабре прошлого года парламент Молдавии ужесточил наказание за осквернение могил, преступникам может грозить административное или уголовное наказание. В первом случае они рискуют получить штраф в размере до 105 долларов. Во втором случае злоумышленнику может грозить наказание в виде штрафа в размере до 2750 долларов, также он может получить наказание в виде общественных работ или лишения свободы на срок до двух лет.