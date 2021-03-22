https://ria.ru/20210322/nvidia-1602331431.html
Названы характеристики видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
Названы характеристики видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
Мощные версии видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 будут представлены в апреле-мае. Первые данные о будущих новинках опубликованы Videocardz. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:25
2021-03-22T15:25
2021-03-22T15:34
наука
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Мощные версии видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 будут представлены в апреле-мае. Первые данные о будущих новинках опубликованы Videocardz.Первой выйдет GeForce RTX 3080 Ti, премьера которой запланирована на апрель. Видеоускоритель получит 12 ГБ оперативной памяти GDDR6X. В мае в продаже должна появиться RTX 3070 Ti с 8 ГБ оперативной памяти. Традиционно, расширение Ti предполагает лучшую производительность по сравнению с базовыми версиями.Цены на новые видеокарты не раскрываются, как и реальные сроки поступления их в продажу. Сейчас в России "стандартную" GeForce RTX 3080 предлагают от 235 000 рублей.Nvidia обещает, что новые карты с приставкой Ti будут иметь ограничения добычи криптовалюты Ethereum. Эта мера должна снизить интерес майнеров к видеускорителям и вернуть их продажу по рекомендованным ценам. Но после неудачной попытки ограничить производительность RTX 3060 в майнинге, у многих геймеров возникли вопросы к Nvidia, способна ли она противостоять криптовалютам.
https://ria.ru/20210215/nvidia-1597578771.html
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компьютерные технологии, геймеры, nvidia corporation, технологии
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Мощные версии видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 будут представлены в апреле-мае. Первые данные о будущих новинках опубликованы
Videocardz.
Первой выйдет GeForce RTX 3080 Ti, премьера которой запланирована на апрель. Видеоускоритель получит 12 ГБ оперативной памяти GDDR6X. В мае в продаже должна появиться RTX 3070 Ti с 8 ГБ оперативной памяти. Традиционно, расширение Ti предполагает лучшую производительность по сравнению с базовыми версиями.
Цены на новые видеокарты не раскрываются, как и реальные сроки поступления их в продажу. Сейчас в России "стандартную" GeForce RTX 3080 предлагают от 235 000 рублей.
Nvidia обещает, что новые карты с приставкой Ti будут иметь ограничения добычи криптовалюты Ethereum. Эта мера должна снизить интерес майнеров к видеускорителям и вернуть их продажу по рекомендованным ценам. Но после неудачной попытки ограничить производительность RTX 3060 в майнинге, у многих геймеров возникли вопросы к Nvidia, способна ли она противостоять криптовалютам.