https://ria.ru/20210322/nissan-1602329883.html

Nissan отзывает более четырех тысяч автомобилей в России

Nissan отзывает более четырех тысяч автомобилей в России

Nissan отзывает более 4,4 тысячи автомобилей Pathfinder в РФ из-за возможных проблем со стоп-сигналами, сообщается на сайте Росстандарта. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:16

2021-03-22T15:16

2021-03-22T15:16

россия

авто

nissan motor

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Nissan отзывает более 4,4 тысячи автомобилей Pathfinder в РФ из-за возможных проблем со стоп-сигналами, сообщается на сайте Росстандарта.Отзыву подлежат 4448 автомобилей Nissan Pathfinder, изготовленных в период с 4 августа 2014 года по 23 декабря 2016 года."Причины отзыва транспортных средств: обнаружено, что со временем реле стоп-сигналов может замкнуть в положении ВКЛ из-за вибраций, возникающих при определенных условиях движения. Если реле замыкается в положении ВКЛ, стоп-сигналы могут продолжать гореть, когда тормоза не задействованы, при этом водителю автомобиля может быть доступна только ограниченная мощность двигателя. Кроме того, у клиента может появиться возможность вывести автомобиль из режима "Паркинг" или запустить двигатель, не нажимая на педаль тормоза", - говорится в сообщении.На всех транспортных средствах, попадающих под кампанию, будет произведена замена реле стоп-сигнала на деталь нового образца, проверка и, при необходимости, регулировка состояния переключателей стоп-сигнала и положения педали тормоза.

https://ria.ru/20210215/apple-1597477658.html

https://ria.ru/20200309/1568336930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, nissan motor, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)