https://ria.ru/20210322/niger-1602409414.html

При атаке террористов в Нигере погибли 137 человек

При атаке террористов в Нигере погибли 137 человек

Число жертв нападения боевиков в районе Тахуа в Нигере рядом с малийской границей возросло до 137, сообщило правительство страны в ночь на вторник. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-22T23:57

2021-03-22T23:57

2021-03-23T00:01

исламское государство

сахель

мавритания

мали

нигер

в мире

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НУАКШОТ, 22 мар – РИА Новости. Число жертв нападения боевиков в районе Тахуа в Нигере рядом с малийской границей возросло до 137, сообщило правительство страны в ночь на вторник.Ранее сообщалось о 55 погибших.Власти страны объявили трёхдневный национальный траур с 23 марта.Регион Тахуа является одной из зон в стране, где наиболее активно действуют боевики "Исламского государства в Великой Сахаре"* и другие террористические группировки.Нигер расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. * Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201115/efiopiya-1584714450.html

https://ria.ru/20210306/nigeriya-1600172007.html

сахель

мавритания

мали

нигер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, сахель , мавритания, мали, нигер, в мире