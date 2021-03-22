При атаке террористов в Нигере погибли 137 человек
23:57 22.03.2021 (обновлено: 00:01 23.03.2021)
НУАКШОТ, 22 мар – РИА Новости. Число жертв нападения боевиков в районе Тахуа в Нигере рядом с малийской границей возросло до 137, сообщило правительство страны в ночь на вторник.
Ранее сообщалось о 55 погибших.
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"Число погибших в результате террористической атаки в Тахуа возросло до 137", - говорится в транслировавшемся по телевидению заявлении правительства.
Власти страны объявили трёхдневный национальный траур с 23 марта.
Регион Тахуа является одной из зон в стране, где наиболее активно действуют боевики "Исламского государства в Великой Сахаре"* и другие террористические группировки.
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Нигер расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.
* Террористическая организация, запрещенная в России