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При атаке террористов в Нигере погибли 137 человек
При атаке террористов в Нигере погибли 137 человек
Число жертв нападения боевиков в районе Тахуа в Нигере рядом с малийской границей возросло до 137, сообщило правительство страны в ночь на вторник. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-22T23:57
2021-03-23T00:01
исламское государство
сахель
мавритания
мали
нигер
в мире
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НУАКШОТ, 22 мар – РИА Новости. Число жертв нападения боевиков в районе Тахуа в Нигере рядом с малийской границей возросло до 137, сообщило правительство страны в ночь на вторник.Ранее сообщалось о 55 погибших.Власти страны объявили трёхдневный национальный траур с 23 марта.Регион Тахуа является одной из зон в стране, где наиболее активно действуют боевики "Исламского государства в Великой Сахаре"* и другие террористические группировки.Нигер расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. * Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201115/efiopiya-1584714450.html
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исламское государство, сахель , мавритания, мали, нигер, в мире

При атаке террористов в Нигере погибли 137 человек

23:57 22.03.2021 (обновлено: 00:01 23.03.2021)
 
© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Depositphotos / Free2014
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НУАКШОТ, 22 мар – РИА Новости. Число жертв нападения боевиков в районе Тахуа в Нигере рядом с малийской границей возросло до 137, сообщило правительство страны в ночь на вторник.
Ранее сообщалось о 55 погибших.
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"Число погибших в результате террористической атаки в Тахуа возросло до 137", - говорится в транслировавшемся по телевидению заявлении правительства.

Власти страны объявили трёхдневный национальный траур с 23 марта.
Регион Тахуа является одной из зон в стране, где наиболее активно действуют боевики "Исламского государства в Великой Сахаре"* и другие террористические группировки.
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При нападении на деревню в Нигерии погибли 16 человек
Нигер расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Исламское государствоСахельМавританияМалиНигерВ мире
 
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