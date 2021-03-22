© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкАртисты в костюмах во время празднования Навруза в Баку. Навруз – праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.
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Артисты в костюмах во время празднования Навруза в Баку. Навруз – праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.
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Празднование Навруза в Душанбе.
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Празднование Навруза на площади Дусти в Душанбе.
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк
Женщина готовит традиционные угощения во время празднования Навруза в Баку.
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Женщина готовит традиционные угощения во время празднования Навруза в Баку.
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Празднование Навруза в Душанбе.
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Молодой человек прыгает через костер во время празднования Навруза в Баку.
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Молодой человек прыгает через костер во время празднования Навруза в Баку.
© Фото : Максим Блинов / Перейти в фотобанкНа праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.
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На праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.
© Фото : Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники азербайджанского танцевального ансамбля на праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.
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Участники азербайджанского танцевального ансамбля на праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНа праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.
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На праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники русского и азербайджанского танцевального коллектива на праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.
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Участники русского и азербайджанского танцевального коллектива на праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.