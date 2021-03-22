Празднование Навруза

Читать ria.ru в

Навруз - праздник весны и обновления природы у иранских и тюркских народов - отметили 21 марта в ряде стран, в том числе на постсоветском пространстве. Навруз приурочен к астрономическому началу весны - дню весеннего равноденствия. Моменты празднования - в фотоленте Ria.ru.