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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210322/navruz-1602263731.html
Празднование Навруза
Празднование Навруза
Навруз - праздник весны и обновления природы у иранских и тюркских народов - отметили 21 марта в ряде стран, в том числе на постсоветском пространстве. Навруз приурочен к астрономическому началу весны - дню весеннего равноденствия. Моменты празднования - в фотоленте Ria.ru.
2021-03-22T12:27
2021-03-22T12:27
религия и мировоззрение
фото
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фото, фото

Празднование Навруза

12:27 22.03.2021
 
Читать ria.ru в
Навруз - праздник весны и обновления природы у иранских и тюркских народов - отметили 21 марта в ряде стран, в том числе на постсоветском пространстве. Навруз приурочен к астрономическому началу весны - дню весеннего равноденствия. Моменты празднования - в фотоленте Ria.ru.
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкАртисты в костюмах во время празднования Навруза в Баку. Навруз – праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.
Артисты в костюмах во время празднования Навруза в Баку
1 из 10
Артисты в костюмах во время празднования Навруза в Баку. Навруз – праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в фотобанкПразднование Навруза в Душанбе.
Празднование Навруза в Душанбе
2 из 10
Празднование Навруза в Душанбе.
© Sputnik / Амир Исаев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в фотобанкПразднование Навруза на площади Дусти в Душанбе.
Празднование Навруза на площади Дусти в Душанбе
3 из 10
Празднование Навруза на площади Дусти в Душанбе.
© Sputnik / Амир Исаев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Женщина готовит традиционные угощения во время празднования Навруза в Баку.

Женщина готовит традиционные угощения во время празднования Навруза в Баку
4 из 10

Женщина готовит традиционные угощения во время празднования Навруза в Баку.

© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Перейти в фотобанкПразднование Навруза в Душанбе.
Празднование Навруза в Душанбе
5 из 10
Празднование Навруза в Душанбе.
© Sputnik
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Молодой человек прыгает через костер во время празднования Навруза в Баку.

Молодой человек прыгает через костер во время празднования Навруза в Баку
6 из 10

Молодой человек прыгает через костер во время празднования Навруза в Баку.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© Фото : Максим Блинов / Перейти в фотобанкНа праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.
На праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ
7 из 10
На праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.
© Фото : Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники азербайджанского танцевального ансамбля на праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.
Участники азербайджанского танцевального ансамбля на праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ
8 из 10
Участники азербайджанского танцевального ансамбля на праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНа праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.
На праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ
9 из 10
На праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники русского и азербайджанского танцевального коллектива на праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.
Участники русского и азербайджанского танцевального коллектива на праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ
10 из 10
Участники русского и азербайджанского танцевального коллектива на праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ.
© РИА Новости / Максим Блинов
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