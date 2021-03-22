https://ria.ru/20210322/myasnikov-1602382176.html
Мясников назвал продукт, вызывающий рак желудка
Мясников назвал продукт, вызывающий рак желудка
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что частое употребление колбасы может привести к раку желудка. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:19
2021-03-22T19:19
2021-03-22T22:22
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что частое употребление колбасы может привести к раку желудка. "Все колбасные продукты внесены еще, по-моему, в 2015 году Всемирной организацией здравоохранения в список канцерогенов. Колбаса — это официальный канцероген", — объяснил он. По словам медика, колбасу можно попробовать, но из-за большого количества трансжиров и соли, которые в ней содержатся, употребление этого продукта опасно для организма.
https://ria.ru/20210320/myasnikov-1602145978.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество