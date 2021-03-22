https://ria.ru/20210322/myasnikov-1602382176.html

Мясников назвал продукт, вызывающий рак желудка

Мясников назвал продукт, вызывающий рак желудка

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что частое употребление колбасы может привести к раку желудка. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:19

2021-03-22T19:19

2021-03-22T22:22

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что частое употребление колбасы может привести к раку желудка. "Все колбасные продукты внесены еще, по-моему, в 2015 году Всемирной организацией здравоохранения в список канцерогенов. Колбаса — это официальный канцероген", — объяснил он. По словам медика, колбасу можно попробовать, но из-за большого количества трансжиров и соли, которые в ней содержатся, употребление этого продукта опасно для организма.

https://ria.ru/20210320/myasnikov-1602145978.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество