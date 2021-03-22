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Евросоюз ввел санкции против военного руководства Мьянмы
Евросоюз ввел санкции против военного руководства Мьянмы
Главы МИД стран Евросоюза на встрече в понедельник в Брюсселе утвердили введение санкций в отношении 11 физлиц, причастных к военному перевороту и... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:50
2021-03-22T15:56
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
аун сан су чжи
брюссель
евросоюз
мьянма
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на встрече в понедельник в Брюсселе утвердили введение санкций в отношении 11 физлиц, причастных к военному перевороту и преследованиям протестующих в Мьянме, говорится в заявлении ЕС.Санкции будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), главы НЛД, Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы с 5 февраля. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.По данным Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ), с 5 февраля по 21 марта в столкновениях демонстрантов с полицией и военными в Мьянме погибли 250 человек. По информации АППЗ, общее количество находящихся под арестом на 21 марта составило 2665 человек. В ассоциации отмечают, что эта цифра отражает только количество официально арестованных, которым предъявлены обвинения, а не общее количество задержанных в ходе протестов, которых значительно больше.
https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, аун сан су чжи, брюссель, евросоюз, мьянма, в мире

Евросоюз ввел санкции против военного руководства Мьянмы

14:50 22.03.2021 (обновлено: 15:56 22.03.2021)
 
© AP PhotoАкция протеста против военного переворота в Мандалае, Мьянма
Акция протеста против военного переворота в Мандалае, Мьянма - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© AP Photo
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на встрече в понедельник в Брюсселе утвердили введение санкций в отношении 11 физлиц, причастных к военному перевороту и преследованиям протестующих в Мьянме, говорится в заявлении ЕС.

"Десять из одиннадцати фигурантов являются представителями высшего военного командования Мьянмы, включая главнокомандующего Мин Аунг Хлаинга и заместителя главнокомандующего Со Вина. Еще один фигурант – это новый глава избирательной комиссии", - говорится в заявлении.

Военные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Санкции будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), главы НЛД, Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
Протесты в Мьянме - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
12 марта, 12:09
В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы с 5 февраля. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
По данным Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ), с 5 февраля по 21 марта в столкновениях демонстрантов с полицией и военными в Мьянме погибли 250 человек. По информации АППЗ, общее количество находящихся под арестом на 21 марта составило 2665 человек. В ассоциации отмечают, что эта цифра отражает только количество официально арестованных, которым предъявлены обвинения, а не общее количество задержанных в ходе протестов, которых значительно больше.
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныАун Сан Су ЧжиБрюссельЕвросоюзМьянмаВ мире
 
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