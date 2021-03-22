Евросоюз ввел санкции против военного руководства Мьянмы
14:50 22.03.2021 (обновлено: 15:56 22.03.2021)
© AP PhotoАкция протеста против военного переворота в Мандалае, Мьянма
© AP Photo
"Десять из одиннадцати фигурантов являются представителями высшего военного командования Мьянмы, включая главнокомандующего Мин Аунг Хлаинга и заместителя главнокомандующего Со Вина. Еще один фигурант – это новый глава избирательной комиссии", - говорится в заявлении.
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Санкции будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), главы НЛД, Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
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Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы с 5 февраля. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
По данным Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ), с 5 февраля по 21 марта в столкновениях демонстрантов с полицией и военными в Мьянме погибли 250 человек. По информации АППЗ, общее количество находящихся под арестом на 21 марта составило 2665 человек. В ассоциации отмечают, что эта цифра отражает только количество официально арестованных, которым предъявлены обвинения, а не общее количество задержанных в ходе протестов, которых значительно больше.