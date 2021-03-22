https://ria.ru/20210322/moskva-1602254201.html

Более 500 тысяч счетчиков бесплатно заменят в Москве

Более 500 тысяч счетчиков бесплатно заменят в Москве

В Москве стартовали работы по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, до конца года запланирована установка более 500 тысяч новых... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T08:41

2021-03-22T08:41

2021-03-22T08:43

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петр бирюков

москва

мосэнергосбыт

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Москве стартовали работы по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, до конца года запланирована установка более 500 тысяч новых счетчиков, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он подчеркнул, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту".Заместитель мэра отметил, что о дате замены приборов жителей заранее предупредят. Для удобства горожан работы по замене счетчиков, расположенных внутри квартир, можно запланировать на вечернее время и выходные дни.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что информация о сроках и порядке проведения работ по замене счетчиков будет размещена на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов. С графиком можно ознакомиться на сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/ Услуги", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании "Мосэнергосбыт".

https://realty.ria.ru/20210218/rosseti-1598008352.html

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петр бирюков, москва, мосэнергосбыт, общество