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Более 500 тысяч счетчиков бесплатно заменят в Москве
Более 500 тысяч счетчиков бесплатно заменят в Москве
В Москве стартовали работы по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, до конца года запланирована установка более 500 тысяч новых... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T08:41
2021-03-22T08:43
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петр бирюков
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мосэнергосбыт
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Москве стартовали работы по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, до конца года запланирована установка более 500 тысяч новых счетчиков, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он подчеркнул, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту".Заместитель мэра отметил, что о дате замены приборов жителей заранее предупредят. Для удобства горожан работы по замене счетчиков, расположенных внутри квартир, можно запланировать на вечернее время и выходные дни.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что информация о сроках и порядке проведения работ по замене счетчиков будет размещена на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов. С графиком можно ознакомиться на сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/ Услуги", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании "Мосэнергосбыт".
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петр бирюков, москва, мосэнергосбыт, общество

Более 500 тысяч счетчиков бесплатно заменят в Москве

08:41 22.03.2021 (обновлено: 08:43 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСчетчик учета электроэнергии
Счетчик учета электроэнергии - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Москве стартовали работы по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, до конца года запланирована установка более 500 тысяч новых счетчиков, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту".
"Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов будут проводиться сразу во всем доме. Срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что о дате замены приборов жителей заранее предупредят. Для удобства горожан работы по замене счетчиков, расположенных внутри квартир, можно запланировать на вечернее время и выходные дни.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что информация о сроках и порядке проведения работ по замене счетчиков будет размещена на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов. С графиком можно ознакомиться на сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/ Услуги", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании "Мосэнергосбыт".
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