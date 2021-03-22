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Возобновил работу Ботанический центр в Монако
Возобновил работу Ботанический центр в Монако
В начале марта 2021 года, после локдауна, возобновил работу Ботанический центр, расположенный на территории Экзотического Сада Монако, сообщило Управление по... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T22:24
2021-03-22T22:24
2021-03-22T22:24
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Москва, 23 мая — РИА Новости. В начале марта 2021 года, после локдауна, возобновил работу Ботанический центр, расположенный на территории Экзотического Сада Монако, сообщило Управление по туризму и конгрессам Монако в Москве.Это бесплатное общественное пространство было впервые открыто в 2017 году. На территории площадью 900 квадратных метров высажено около 10 500 растений, среди которых можно найти самые редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды суккулентов.По новым правилам посещения одновременно в залах может находиться не более 20 человек.Сам Экзотический сад Монако из-за реконструкции закрыт для посещения до 2022 года.
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новости - туризм, монако (государство), туризм, реконструкция, растения
Москва, 23 мая — РИА Новости. В начале марта 2021 года, после локдауна, возобновил работу Ботанический центр, расположенный на территории Экзотического Сада Монако, сообщило Управление по туризму и конгрессам Монако в Москве.
Это бесплатное общественное пространство было впервые открыто в 2017 году. На территории площадью 900 квадратных метров высажено около 10 500 растений, среди которых можно найти самые редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды суккулентов.
По новым правилам посещения одновременно в залах может находиться не более 20 человек.
Сам Экзотический сад Монако из-за реконструкции закрыт для посещения до 2022 года.