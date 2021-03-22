https://ria.ru/20210322/monako-1602388694.html

Возобновил работу Ботанический центр в Монако

Возобновил работу Ботанический центр в Монако

В начале марта 2021 года, после локдауна, возобновил работу Ботанический центр, расположенный на территории Экзотического Сада Монако, сообщило Управление по... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T22:24

2021-03-22T22:24

2021-03-22T22:24

новости - туризм

монако (государство)

туризм

туризм

реконструкция

растения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155007/36/1550073631_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_5732826b820a64f6b08ed2c0dd9289f0.jpg

Москва, 23 мая — РИА Новости. В начале марта 2021 года, после локдауна, возобновил работу Ботанический центр, расположенный на территории Экзотического Сада Монако, сообщило Управление по туризму и конгрессам Монако в Москве.Это бесплатное общественное пространство было впервые открыто в 2017 году. На территории площадью 900 квадратных метров высажено около 10 500 растений, среди которых можно найти самые редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды суккулентов.По новым правилам посещения одновременно в залах может находиться не более 20 человек.Сам Экзотический сад Монако из-за реконструкции закрыт для посещения до 2022 года.

https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html

монако (государство)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, монако (государство), туризм, реконструкция, растения