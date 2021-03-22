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КС Молдавии признал выдвижение Гросу кандидатом в премьеры законным
КС Молдавии признал выдвижение Гросу кандидатом в премьеры законным
Конституционный суд Молдавии признал законным приказ президента Майи Санду о выдвижении лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кандидатом в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:42
2021-03-22T16:42
ион кику
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 22 мар – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал законным приказ президента Майи Санду о выдвижении лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кандидатом в премьеры, заявила глава КС Домника Маноле.Конституционный суд Молдавии 23 февраля постановил, что Санду должна провести консультации с депутатами и обсудить с ними вопрос формирования кабмина. После консультаций с депутатами 16 марта Санду выдвинула лидера партии "Действие и солидарность" кандидатом в премьеры. Соцпартия оспорила это решение в Конституционном суде, сформировала новое парламентское большинство с парламентской группой Pentru Moldova, в которую входит партия "Шор" и независимые депутаты, и выдвинули кандидатом в премьеры посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка.Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Согласно местному законодательству, у Гросу есть 15 дней, чтобы составить правительственную программу и собрать команду, а затем представить их в парламенте.Чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы, премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку. Президент Молдавии назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы.Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну (16 марта она отказалась выдвигаться в премьеры). Одновременно партия "Платформа "Достоинство и правда" предложила самостоятельно создать кабмин во главе с экс-министром внутренних дел Андреем Нэстасе. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд Молдавии 23 февраля признал решение президента незаконным. Санду надеется подписать указ о роспуске парламента, когда истечет 90 дней, предусмотренных законом для формирования нового правительства.
https://ria.ru/20210311/moldaviya-1600759602.html
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ион кику, майя санду, молдавия, в мире

КС Молдавии признал выдвижение Гросу кандидатом в премьеры законным

16:42 22.03.2021
 
© Фото : Partidul Acțiune și SolidaritateИгорь Гросу
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : Partidul Acțiune și Solidaritate
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 мар – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал законным приказ президента Майи Санду о выдвижении лидера партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кандидатом в премьеры, заявила глава КС Домника Маноле.
Конституционный суд Молдавии 23 февраля постановил, что Санду должна провести консультации с депутатами и обсудить с ними вопрос формирования кабмина. После консультаций с депутатами 16 марта Санду выдвинула лидера партии "Действие и солидарность" кандидатом в премьеры. Соцпартия оспорила это решение в Конституционном суде, сформировала новое парламентское большинство с парламентской группой Pentru Moldova, в которую входит партия "Шор" и независимые депутаты, и выдвинули кандидатом в премьеры посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка.
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"Конституционный суд постановил отклонить запрос депутатов Соцпартии, признать законным приказ президента о выдвижении кандидата на пост премьера Игоря Гросу", - заявила Маноле, зачитывая решение суда.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Согласно местному законодательству, у Гросу есть 15 дней, чтобы составить правительственную программу и собрать команду, а затем представить их в парламенте.
Чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы, премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку. Президент Молдавии назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы.
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Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну (16 марта она отказалась выдвигаться в премьеры). Одновременно партия "Платформа "Достоинство и правда" предложила самостоятельно создать кабмин во главе с экс-министром внутренних дел Андреем Нэстасе. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд Молдавии 23 февраля признал решение президента незаконным. Санду надеется подписать указ о роспуске парламента, когда истечет 90 дней, предусмотренных законом для формирования нового правительства.
 
Ион КикуМайя СандуМолдавияВ мире
 
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