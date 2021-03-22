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Центр Гамалеи создаст модификации "Спутника V" для разных групп населения
Центр Гамалеи создаст модификации "Спутника V" для разных групп населения
Центр Гамалеи занимается созданием модификаций "Спутника V" для различных групп населения, заявил директор центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:12
2021-03-22T16:12
2021-03-22T16:19
александр гинцбург
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центр Гамалеи занимается созданием модификаций "Спутника V" для различных групп населения, заявил директор центра Александр Гинцбург."Также центр занимается созданием различных модификаций... вакцины "Спутник V", и в первую очередь центр занимается созданием различных модификаций, применение которых нацелено для различных групп населения", - сказал он на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
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александр гинцбург, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, общество