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Центр Гамалеи создаст модификации "Спутника V" для разных групп населения

Центр Гамалеи создаст модификации "Спутника V" для разных групп населения

Центр Гамалеи занимается созданием модификаций "Спутника V" для различных групп населения, заявил директор центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:12

2021-03-22T16:12

2021-03-22T16:19

александр гинцбург

распространение коронавируса

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общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центр Гамалеи занимается созданием модификаций "Спутника V" для различных групп населения, заявил директор центра Александр Гинцбург."Также центр занимается созданием различных модификаций... вакцины "Спутник V", и в первую очередь центр занимается созданием различных модификаций, применение которых нацелено для различных групп населения", - сказал он на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гинцбург, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, общество