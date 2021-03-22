Модные тренды этой весны и лета

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Широкие джинсы и брюки

В этом сезоне лучше убрать подальше в шкаф джинсы скинни, считает Таня Нудельман, автор телеграм-канала "Ничего нового". Им на смену приходят более расслабленные, широкие брюки-клеш.

"Также в антитренды можно записать ugly-shoes. Массивные кроссовки, которые были на пике популярности последние сезоны, наконец сдают позиции. После карантина дизайнеры отдали предпочтение кедам на тонкой подошве", — говорит она.