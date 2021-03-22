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https://ria.ru/20210322/moda-1601733605.html
Модные тренды этой весны и лета
Модные тренды этой весны и лета
Весенне-летние коллекции не революционны, но все равно войдут в историю моды. Хотя бы потому, что придумывали их дома, а показывали в основном онлайн, обойдясь... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T08:00
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Ольга Распопова, Галина Соколова. Весенне-летние коллекции не революционны, но все равно войдут в историю моды. Хотя бы потому, что придумывали их дома, а показывали в основном онлайн, обойдясь без шумных залов и обычно забитых блогерами и критиками front row. О том, что носить этой весной и летом, авторы ведущих телеграм-каналов и fashion-журналисты рассказали РИА Новости.
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60
миучче прада, стиль жизни, новости культуры, chanel, louis vuitton, christian dior, одежда, фото, мода

Модные тренды этой весны и лета

08:00 22.03.2021 (обновлено: 10:57 22.03.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Ольга Распопова, Галина Соколова. Весенне-летние коллекции не революционны, но все равно войдут в историю моды. Хотя бы потому, что придумывали их дома, а показывали в основном онлайн, обойдясь без шумных залов и обычно забитых блогерами и критиками front row. О том, что носить этой весной и летом, авторы ведущих телеграм-каналов и fashion-журналисты рассказали РИА Новости.
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer

Широкие джинсы и брюки

В этом сезоне лучше убрать подальше в шкаф джинсы скинни, считает Таня Нудельман, автор телеграм-канала "Ничего нового". Им на смену приходят более расслабленные, широкие брюки-клеш.

"Также в антитренды можно записать ugly-shoes. Массивные кроссовки, которые были на пике популярности последние сезоны, наконец сдают позиции. После карантина дизайнеры отдали предпочтение кедам на тонкой подошве", — говорит она.

Широкие джинсы и брюки
1 из 12

Широкие джинсы и брюки

В этом сезоне лучше убрать подальше в шкаф джинсы скинни, считает Таня Нудельман, автор телеграм-канала "Ничего нового". Им на смену приходят более расслабленные, широкие брюки-клеш.

"Также в антитренды можно записать ugly-shoes. Массивные кроссовки, которые были на пике популярности последние сезоны, наконец сдают позиции. После карантина дизайнеры отдали предпочтение кедам на тонкой подошве", — говорит она.

© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer

Пайетки

"Я точно знала, что в первой волне продаж после начала карантина будет уютная и красивая домашняя одежда. Однако этого тренда хватило всего на пару месяцев, а сейчас всем захотелось праздника", — рассуждает стилист Алена Горячева, редактор телеграм-канала "Дьявол носит H&M".

Люди соскучились по вечеринкам и тому, в чем на них ходят: ярким цветам, шелковым платьям, каблукам и блесткам. И пайеткам, конечно, о которых раньше традиционно вспоминали только под Новый год.

"Все мечтают выбраться из худи и толстовок, надеть лодочки, накрасить губы красной помадой и бежать навстречу веселью и игристому", — добавляет стилист.

Пайетки
2 из 12

Пайетки

"Я точно знала, что в первой волне продаж после начала карантина будет уютная и красивая домашняя одежда. Однако этого тренда хватило всего на пару месяцев, а сейчас всем захотелось праздника", — рассуждает стилист Алена Горячева, редактор телеграм-канала "Дьявол носит H&M".

Люди соскучились по вечеринкам и тому, в чем на них ходят: ярким цветам, шелковым платьям, каблукам и блесткам. И пайеткам, конечно, о которых раньше традиционно вспоминали только под Новый год.

"Все мечтают выбраться из худи и толстовок, надеть лодочки, накрасить губы красной помадой и бежать навстречу веселью и игристому", — добавляет стилист.

© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer, Evan Agostini

Кроп-топ

"Как бы мы ни отрицали и ни ругали нулевые, но сейчас первые строчки в списке трендов занимают вещи как раз из того времени", — отмечает Алена Горячева.

А именно: высокие каблуки, джинсовки с мехом, футболки со стразами, торчащее из-под джинсов нижнее белье, кроп-топы — вот что носят сегодня модные инфлюенсеры.

"Однако важно правильно миксовать все это с простыми и базовыми предметами гардероба, тогда и будет всем счастье", — уточняет Алена.

К примеру, тот же кроп-топ можно зарифмовать с жакетом, причем на пару размеров больше — именно в таком виде дизайнеры предлагают отправляться в офис.

Кроп-топ
3 из 12

Кроп-топ

"Как бы мы ни отрицали и ни ругали нулевые, но сейчас первые строчки в списке трендов занимают вещи как раз из того времени", — отмечает Алена Горячева.

А именно: высокие каблуки, джинсовки с мехом, футболки со стразами, торчащее из-под джинсов нижнее белье, кроп-топы — вот что носят сегодня модные инфлюенсеры.

"Однако важно правильно миксовать все это с простыми и базовыми предметами гардероба, тогда и будет всем счастье", — уточняет Алена.

К примеру, тот же кроп-топ можно зарифмовать с жакетом, причем на пару размеров больше — именно в таком виде дизайнеры предлагают отправляться в офис.

© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer, Evan Agostini
© AP Photo / Christophe Ena, AFP 2021 / Miguel Medina, AP Photo / Invision / Evan Agostini

Платья с вырезами на талии

Всевозможные асимметричные разрезы на одежде появились еще в коллекциях весна-лето/20. "Тренды повторяются из сезона в сезон. И это норма", — объясняет Залина Амирова, автор телеграм-канала "Шмот".

По ее словам, пандемия изменила не только привычный расклад Недель мод, но и поведение потребителей. "В этом году не распродали рекордное число вещей из прошлых коллекций. Но мода не раз проходила такой кризис: после Второй мировой женщины требовали нарядных платьев. Поэтому тут чисто коммерческий расчет на то, что все пойдет по сценарию", — добавила эксперт.

Платья с разрезами на талии
4 из 12

Платья с вырезами на талии

Всевозможные асимметричные разрезы на одежде появились еще в коллекциях весна-лето/20. "Тренды повторяются из сезона в сезон. И это норма", — объясняет Залина Амирова, автор телеграм-канала "Шмот".

По ее словам, пандемия изменила не только привычный расклад Недель мод, но и поведение потребителей. "В этом году не распродали рекордное число вещей из прошлых коллекций. Но мода не раз проходила такой кризис: после Второй мировой женщины требовали нарядных платьев. Поэтому тут чисто коммерческий расчет на то, что все пойдет по сценарию", — добавила эксперт.

© AP Photo / Christophe Ena, AFP 2021 / Miguel Medina, AP Photo / Invision / Evan Agostini
© AP Photo / Antonio Calanni, Thibault Camus, Invision / Vianney Le Caer

Тренч свободного кроя

Стилист и автор телеграм-канала "Твой Фэшинобáль" Дмитрий Антюнин советует: главное — выбрать тренч длиной ниже колена. И достаточно свободный, чтобы под ним можно было носить худи — одежду, которая так полюбилась многим на карантине.

"Такой плащ не обязательно должен быть из традиционного габардина или нейлона: уже два года фаворитом на показах среди материалов остается кожа. Можно присмотреться к ее эко-вариантам", — комментирует он. И добавляет: "Тренч не то чтобы тренд — ведь этот термин подразумевает что-то временное. Скорее классика, которая будет с нами всегда".

Тренч свободного кроя
5 из 12

Тренч свободного кроя

Стилист и автор телеграм-канала "Твой Фэшинобáль" Дмитрий Антюнин советует: главное — выбрать тренч длиной ниже колена. И достаточно свободный, чтобы под ним можно было носить худи — одежду, которая так полюбилась многим на карантине.

"Такой плащ не обязательно должен быть из традиционного габардина или нейлона: уже два года фаворитом на показах среди материалов остается кожа. Можно присмотреться к ее эко-вариантам", — комментирует он. И добавляет: "Тренч не то чтобы тренд — ведь этот термин подразумевает что-то временное. Скорее классика, которая будет с нами всегда".

© AP Photo / Antonio Calanni, Thibault Camus, Invision / Vianney Le Caer
© AP Photo / Antonio Calanni, Francois Mori, Invision / Evan Agostini

Сетка

"Мы видели всевозможные вариации сетки на подиумах еще в прошлом году. Если вы тогда ее не купили, теперь точно пора", — уверен Дмитрий Антюнин.

Плетеные накидки и топы — не столько отдельный предмет гардероба, сколько отличный аксессуар, который можно стилизовать с футболками, платьями и рубашками. Такая вещь, накинутая сверху, превратит самый будничный образ в праздничный. Главное — ни за что не зацепиться.

Сетка
6 из 12

Сетка

"Мы видели всевозможные вариации сетки на подиумах еще в прошлом году. Если вы тогда ее не купили, теперь точно пора", — уверен Дмитрий Антюнин.

Плетеные накидки и топы — не столько отдельный предмет гардероба, сколько отличный аксессуар, который можно стилизовать с футболками, платьями и рубашками. Такая вещь, накинутая сверху, превратит самый будничный образ в праздничный. Главное — ни за что не зацепиться.

© AP Photo / Antonio Calanni, Francois Mori, Invision / Evan Agostini
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer, Antonio Calanni

Витаминные оттенки

"Мы устали от ограничений и захотели цвета, причем желательно максимально бодрых оттенков", —говорит Залина Амирова, автор телеграм-канала "Шмот".

"Весна-лето/21 — это прежде всего любая зеленая одежда и аксессуары. Этот цвет — символ надежды, да и деньги притягивает по фен-шуй", — добавляет она. 

Также на подиумах — буйство оранжевого, точнее, его вариации "заводной апельсин". Тоже объяснимо: как утверждают некоторые психологи, этот цвет лечит от депрессии.

Витаминные цвета
7 из 12

Витаминные оттенки

"Мы устали от ограничений и захотели цвета, причем желательно максимально бодрых оттенков", —говорит Залина Амирова, автор телеграм-канала "Шмот".

"Весна-лето/21 — это прежде всего любая зеленая одежда и аксессуары. Этот цвет — символ надежды, да и деньги притягивает по фен-шуй", — добавляет она. 

Также на подиумах — буйство оранжевого, точнее, его вариации "заводной апельсин". Тоже объяснимо: как утверждают некоторые психологи, этот цвет лечит от депрессии.

© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer, Antonio Calanni
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer

Пастельный монохром

Если прежде противоположные фешен-тенденции сменяли друг друга, то теперь они меняются настолько быстро, что просто сосуществуют.

Например, одновременно с кислотно-яркими цветами в этом сезоне востребована пастель. Правда, если в первом случае достаточно одной-двух акцентных вещей или аксессуаров, то во втором следует закупаться комплектом, чтобы одеться в нежно-розовый, голубой, мятный или бежевый с головы до ног.

Пастельный монохром
8 из 12

Пастельный монохром

Если прежде противоположные фешен-тенденции сменяли друг друга, то теперь они меняются настолько быстро, что просто сосуществуют.

Например, одновременно с кислотно-яркими цветами в этом сезоне востребована пастель. Правда, если в первом случае достаточно одной-двух акцентных вещей или аксессуаров, то во втором следует закупаться комплектом, чтобы одеться в нежно-розовый, голубой, мятный или бежевый с головы до ног.

© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
© AP Photo / Richard Drew, Invision / Vianney Le Caer

Черно-белое платье

Возможно, дизайнеры впечатлились популярным сериалом "Ход королевы" о гениальной шахматистке. А может, здесь намек на поляризацию мира — мода, как известно, волей-неволей отражает политическую повестку.

Необязательно соблюдать школьное правило "белый верх, черный низ" — напротив, чем смелее вариации с вечной классикой, тем лучше.

Черно-белое платье
9 из 12

Черно-белое платье

Возможно, дизайнеры впечатлились популярным сериалом "Ход королевы" о гениальной шахматистке. А может, здесь намек на поляризацию мира — мода, как известно, волей-неволей отражает политическую повестку.

Необязательно соблюдать школьное правило "белый верх, черный низ" — напротив, чем смелее вариации с вечной классикой, тем лучше.

© AP Photo / Richard Drew, Invision / Vianney Le Caer
© AFP 2021/Lucas Barioulet, AP Photo / Invision / Vianney Le Caer

Тай-дай

У принта с коротким забавным названием на самом деле долгая история: окрашивали ткань, завязывая ее особым способом, еще в древних Индии и Китае. И в Японии, где это называлось "сибори". В конце 1960-х тай-дай освоили хиппи. А сегодня стиль "под хенд-мейд" снова на пике популярности.

"Ремесленные техники делают любую вещь уникальной", — объясняет Таня Нудельман.

Еще один тренд этого года, указывает она, — sustainable fashion, или устойчивая мода: "Дизайнеры все больше используют переработанные ткани и технологичные материалы. В коллекциях глобальных fashion-игроков можно найти вещи из переработанного океанического пластика, кожи ананаса, экстракта кактусов и даже молока!"

Тай-дай
10 из 12

Тай-дай

У принта с коротким забавным названием на самом деле долгая история: окрашивали ткань, завязывая ее особым способом, еще в древних Индии и Китае. И в Японии, где это называлось "сибори". В конце 1960-х тай-дай освоили хиппи. А сегодня стиль "под хенд-мейд" снова на пике популярности.

"Ремесленные техники делают любую вещь уникальной", — объясняет Таня Нудельман.

Еще один тренд этого года, указывает она, — sustainable fashion, или устойчивая мода: "Дизайнеры все больше используют переработанные ткани и технологичные материалы. В коллекциях глобальных fashion-игроков можно найти вещи из переработанного океанического пластика, кожи ананаса, экстракта кактусов и даже молока!"

© AFP 2021/Lucas Barioulet, AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
© AP Photo / Frank Franklin II, Invision / Evan Agostini, Bebeto Matthews

Оттенки розового

Желательно оптимистичного оттенка shocking pink, изобретенного Эльзой Скиапарелли.

"Строго говоря, сам по себе розовый цвет трудно отнести к сезонному: он давно перешел в раздел классики, — говорит fashion-журналист Татьяна Пятых. — Дело тут, как водится, в интерпретации. Напускной инфантилизм или же вещи, выдержанные в стиле неоромантизм, — верный способ подчеркнуть, что вы сведущи в текущих трендах".

Оттенки розового
11 из 12

Оттенки розового

Желательно оптимистичного оттенка shocking pink, изобретенного Эльзой Скиапарелли.

"Строго говоря, сам по себе розовый цвет трудно отнести к сезонному: он давно перешел в раздел классики, — говорит fashion-журналист Татьяна Пятых. — Дело тут, как водится, в интерпретации. Напускной инфантилизм или же вещи, выдержанные в стиле неоромантизм, — верный способ подчеркнуть, что вы сведущи в текущих трендах".

© AP Photo / Frank Franklin II, Invision / Evan Agostini, Bebeto Matthews
© AP Photo / Domenico Stinellis, Invision / Charles Sykes, Antonio Calanni

Маски на лицо

Самые модные маски не выполняют своей прямой функции — защитной. Это скорее стильный аксессуар, чтобы просто не придиралась охрана при входе.

А еще это точно тот fashion-тренд, возвращения которого в моду мы не захотим. Пожалуй, никогда.

Маски на лицо
12 из 12

Маски на лицо

Самые модные маски не выполняют своей прямой функции — защитной. Это скорее стильный аксессуар, чтобы просто не придиралась охрана при входе.

А еще это точно тот fashion-тренд, возвращения которого в моду мы не захотим. Пожалуй, никогда.

© AP Photo / Domenico Stinellis, Invision / Charles Sykes, Antonio Calanni
 
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