Модные тренды этой весны и лета
Широкие джинсы и брюки
В этом сезоне лучше убрать подальше в шкаф джинсы скинни, считает Таня Нудельман, автор телеграм-канала "Ничего нового". Им на смену приходят более расслабленные, широкие брюки-клеш.
"Также в антитренды можно записать ugly-shoes. Массивные кроссовки, которые были на пике популярности последние сезоны, наконец сдают позиции. После карантина дизайнеры отдали предпочтение кедам на тонкой подошве", — говорит она.
Широкие джинсы и брюки
В этом сезоне лучше убрать подальше в шкаф джинсы скинни, считает Таня Нудельман, автор телеграм-канала "Ничего нового". Им на смену приходят более расслабленные, широкие брюки-клеш.
"Также в антитренды можно записать ugly-shoes. Массивные кроссовки, которые были на пике популярности последние сезоны, наконец сдают позиции. После карантина дизайнеры отдали предпочтение кедам на тонкой подошве", — говорит она.
Пайетки
"Я точно знала, что в первой волне продаж после начала карантина будет уютная и красивая домашняя одежда. Однако этого тренда хватило всего на пару месяцев, а сейчас всем захотелось праздника", — рассуждает стилист Алена Горячева, редактор телеграм-канала "Дьявол носит H&M".
Люди соскучились по вечеринкам и тому, в чем на них ходят: ярким цветам, шелковым платьям, каблукам и блесткам. И пайеткам, конечно, о которых раньше традиционно вспоминали только под Новый год.
"Все мечтают выбраться из худи и толстовок, надеть лодочки, накрасить губы красной помадой и бежать навстречу веселью и игристому", — добавляет стилист.
Пайетки
"Я точно знала, что в первой волне продаж после начала карантина будет уютная и красивая домашняя одежда. Однако этого тренда хватило всего на пару месяцев, а сейчас всем захотелось праздника", — рассуждает стилист Алена Горячева, редактор телеграм-канала "Дьявол носит H&M".
Люди соскучились по вечеринкам и тому, в чем на них ходят: ярким цветам, шелковым платьям, каблукам и блесткам. И пайеткам, конечно, о которых раньше традиционно вспоминали только под Новый год.
"Все мечтают выбраться из худи и толстовок, надеть лодочки, накрасить губы красной помадой и бежать навстречу веселью и игристому", — добавляет стилист.
Кроп-топ
"Как бы мы ни отрицали и ни ругали нулевые, но сейчас первые строчки в списке трендов занимают вещи как раз из того времени", — отмечает Алена Горячева.
А именно: высокие каблуки, джинсовки с мехом, футболки со стразами, торчащее из-под джинсов нижнее белье, кроп-топы — вот что носят сегодня модные инфлюенсеры.
"Однако важно правильно миксовать все это с простыми и базовыми предметами гардероба, тогда и будет всем счастье", — уточняет Алена.
К примеру, тот же кроп-топ можно зарифмовать с жакетом, причем на пару размеров больше — именно в таком виде дизайнеры предлагают отправляться в офис.
Кроп-топ
"Как бы мы ни отрицали и ни ругали нулевые, но сейчас первые строчки в списке трендов занимают вещи как раз из того времени", — отмечает Алена Горячева.
А именно: высокие каблуки, джинсовки с мехом, футболки со стразами, торчащее из-под джинсов нижнее белье, кроп-топы — вот что носят сегодня модные инфлюенсеры.
"Однако важно правильно миксовать все это с простыми и базовыми предметами гардероба, тогда и будет всем счастье", — уточняет Алена.
К примеру, тот же кроп-топ можно зарифмовать с жакетом, причем на пару размеров больше — именно в таком виде дизайнеры предлагают отправляться в офис.
Платья с вырезами на талии
Всевозможные асимметричные разрезы на одежде появились еще в коллекциях весна-лето/20. "Тренды повторяются из сезона в сезон. И это норма", — объясняет Залина Амирова, автор телеграм-канала "Шмот".
По ее словам, пандемия изменила не только привычный расклад Недель мод, но и поведение потребителей. "В этом году не распродали рекордное число вещей из прошлых коллекций. Но мода не раз проходила такой кризис: после Второй мировой женщины требовали нарядных платьев. Поэтому тут чисто коммерческий расчет на то, что все пойдет по сценарию", — добавила эксперт.
Платья с вырезами на талии
Всевозможные асимметричные разрезы на одежде появились еще в коллекциях весна-лето/20. "Тренды повторяются из сезона в сезон. И это норма", — объясняет Залина Амирова, автор телеграм-канала "Шмот".
По ее словам, пандемия изменила не только привычный расклад Недель мод, но и поведение потребителей. "В этом году не распродали рекордное число вещей из прошлых коллекций. Но мода не раз проходила такой кризис: после Второй мировой женщины требовали нарядных платьев. Поэтому тут чисто коммерческий расчет на то, что все пойдет по сценарию", — добавила эксперт.
Тренч свободного кроя
Стилист и автор телеграм-канала "Твой Фэшинобáль" Дмитрий Антюнин советует: главное — выбрать тренч длиной ниже колена. И достаточно свободный, чтобы под ним можно было носить худи — одежду, которая так полюбилась многим на карантине.
"Такой плащ не обязательно должен быть из традиционного габардина или нейлона: уже два года фаворитом на показах среди материалов остается кожа. Можно присмотреться к ее эко-вариантам", — комментирует он. И добавляет: "Тренч не то чтобы тренд — ведь этот термин подразумевает что-то временное. Скорее классика, которая будет с нами всегда".
Тренч свободного кроя
Стилист и автор телеграм-канала "Твой Фэшинобáль" Дмитрий Антюнин советует: главное — выбрать тренч длиной ниже колена. И достаточно свободный, чтобы под ним можно было носить худи — одежду, которая так полюбилась многим на карантине.
"Такой плащ не обязательно должен быть из традиционного габардина или нейлона: уже два года фаворитом на показах среди материалов остается кожа. Можно присмотреться к ее эко-вариантам", — комментирует он. И добавляет: "Тренч не то чтобы тренд — ведь этот термин подразумевает что-то временное. Скорее классика, которая будет с нами всегда".
Сетка
"Мы видели всевозможные вариации сетки на подиумах еще в прошлом году. Если вы тогда ее не купили, теперь точно пора", — уверен Дмитрий Антюнин.
Плетеные накидки и топы — не столько отдельный предмет гардероба, сколько отличный аксессуар, который можно стилизовать с футболками, платьями и рубашками. Такая вещь, накинутая сверху, превратит самый будничный образ в праздничный. Главное — ни за что не зацепиться.
Сетка
"Мы видели всевозможные вариации сетки на подиумах еще в прошлом году. Если вы тогда ее не купили, теперь точно пора", — уверен Дмитрий Антюнин.
Плетеные накидки и топы — не столько отдельный предмет гардероба, сколько отличный аксессуар, который можно стилизовать с футболками, платьями и рубашками. Такая вещь, накинутая сверху, превратит самый будничный образ в праздничный. Главное — ни за что не зацепиться.
Витаминные оттенки
"Мы устали от ограничений и захотели цвета, причем желательно максимально бодрых оттенков", —говорит Залина Амирова, автор телеграм-канала "Шмот".
"Весна-лето/21 — это прежде всего любая зеленая одежда и аксессуары. Этот цвет — символ надежды, да и деньги притягивает по фен-шуй", — добавляет она.
Также на подиумах — буйство оранжевого, точнее, его вариации "заводной апельсин". Тоже объяснимо: как утверждают некоторые психологи, этот цвет лечит от депрессии.
Витаминные оттенки
"Мы устали от ограничений и захотели цвета, причем желательно максимально бодрых оттенков", —говорит Залина Амирова, автор телеграм-канала "Шмот".
"Весна-лето/21 — это прежде всего любая зеленая одежда и аксессуары. Этот цвет — символ надежды, да и деньги притягивает по фен-шуй", — добавляет она.
Также на подиумах — буйство оранжевого, точнее, его вариации "заводной апельсин". Тоже объяснимо: как утверждают некоторые психологи, этот цвет лечит от депрессии.
Пастельный монохром
Если прежде противоположные фешен-тенденции сменяли друг друга, то теперь они меняются настолько быстро, что просто сосуществуют.
Например, одновременно с кислотно-яркими цветами в этом сезоне востребована пастель. Правда, если в первом случае достаточно одной-двух акцентных вещей или аксессуаров, то во втором следует закупаться комплектом, чтобы одеться в нежно-розовый, голубой, мятный или бежевый с головы до ног.
Пастельный монохром
Если прежде противоположные фешен-тенденции сменяли друг друга, то теперь они меняются настолько быстро, что просто сосуществуют.
Например, одновременно с кислотно-яркими цветами в этом сезоне востребована пастель. Правда, если в первом случае достаточно одной-двух акцентных вещей или аксессуаров, то во втором следует закупаться комплектом, чтобы одеться в нежно-розовый, голубой, мятный или бежевый с головы до ног.
Черно-белое платье
Возможно, дизайнеры впечатлились популярным сериалом "Ход королевы" о гениальной шахматистке. А может, здесь намек на поляризацию мира — мода, как известно, волей-неволей отражает политическую повестку.
Необязательно соблюдать школьное правило "белый верх, черный низ" — напротив, чем смелее вариации с вечной классикой, тем лучше.
Черно-белое платье
Возможно, дизайнеры впечатлились популярным сериалом "Ход королевы" о гениальной шахматистке. А может, здесь намек на поляризацию мира — мода, как известно, волей-неволей отражает политическую повестку.
Необязательно соблюдать школьное правило "белый верх, черный низ" — напротив, чем смелее вариации с вечной классикой, тем лучше.
Тай-дай
У принта с коротким забавным названием на самом деле долгая история: окрашивали ткань, завязывая ее особым способом, еще в древних Индии и Китае. И в Японии, где это называлось "сибори". В конце 1960-х тай-дай освоили хиппи. А сегодня стиль "под хенд-мейд" снова на пике популярности.
"Ремесленные техники делают любую вещь уникальной", — объясняет Таня Нудельман.
Еще один тренд этого года, указывает она, — sustainable fashion, или устойчивая мода: "Дизайнеры все больше используют переработанные ткани и технологичные материалы. В коллекциях глобальных fashion-игроков можно найти вещи из переработанного океанического пластика, кожи ананаса, экстракта кактусов и даже молока!"
Тай-дай
У принта с коротким забавным названием на самом деле долгая история: окрашивали ткань, завязывая ее особым способом, еще в древних Индии и Китае. И в Японии, где это называлось "сибори". В конце 1960-х тай-дай освоили хиппи. А сегодня стиль "под хенд-мейд" снова на пике популярности.
"Ремесленные техники делают любую вещь уникальной", — объясняет Таня Нудельман.
Еще один тренд этого года, указывает она, — sustainable fashion, или устойчивая мода: "Дизайнеры все больше используют переработанные ткани и технологичные материалы. В коллекциях глобальных fashion-игроков можно найти вещи из переработанного океанического пластика, кожи ананаса, экстракта кактусов и даже молока!"
Оттенки розового
Желательно оптимистичного оттенка shocking pink, изобретенного Эльзой Скиапарелли.
"Строго говоря, сам по себе розовый цвет трудно отнести к сезонному: он давно перешел в раздел классики, — говорит fashion-журналист Татьяна Пятых. — Дело тут, как водится, в интерпретации. Напускной инфантилизм или же вещи, выдержанные в стиле неоромантизм, — верный способ подчеркнуть, что вы сведущи в текущих трендах".
Оттенки розового
Желательно оптимистичного оттенка shocking pink, изобретенного Эльзой Скиапарелли.
"Строго говоря, сам по себе розовый цвет трудно отнести к сезонному: он давно перешел в раздел классики, — говорит fashion-журналист Татьяна Пятых. — Дело тут, как водится, в интерпретации. Напускной инфантилизм или же вещи, выдержанные в стиле неоромантизм, — верный способ подчеркнуть, что вы сведущи в текущих трендах".
Маски на лицо
Самые модные маски не выполняют своей прямой функции — защитной. Это скорее стильный аксессуар, чтобы просто не придиралась охрана при входе.
А еще это точно тот fashion-тренд, возвращения которого в моду мы не захотим. Пожалуй, никогда.
Маски на лицо
Самые модные маски не выполняют своей прямой функции — защитной. Это скорее стильный аксессуар, чтобы просто не придиралась охрана при входе.
А еще это точно тот fashion-тренд, возвращения которого в моду мы не захотим. Пожалуй, никогда.