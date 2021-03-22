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В Кабардино-Балкарии проводят проверку после смерти младенца в больнице
В Кабардино-Балкарии проводят проверку после смерти младенца в больнице
Следственные органы в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту смерти десятимесячного ребенка в республиканской детской больнице, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:34
2021-03-22T18:34
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 22 мар – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту смерти десятимесячного ребенка в республиканской детской больнице, сообщает СУСК РФ по региону."Согласно материалам проверки, 13 марта 2021 года в республиканской детской клинической больнице скончался ребенок 2020 года рождения. С момента рождения ребенок был подключен к системе искусственной вентиляции легких, самостоятельно не питался и какой-либо активности не проявлял. По предварительным данным, такое состояние ребенка явилось следствием ненадлежаще организованного родоразрешения", - говорится в сообщении.Следователи в рамках проверки назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, они намерены принять меры, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности.
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кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия

В Кабардино-Балкарии проводят проверку после смерти младенца в больнице

18:34 22.03.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : СК РФ
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НАЛЬЧИК, 22 мар – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту смерти десятимесячного ребенка в республиканской детской больнице, сообщает СУСК РФ по региону.
"Согласно материалам проверки, 13 марта 2021 года в республиканской детской клинической больнице скончался ребенок 2020 года рождения. С момента рождения ребенок был подключен к системе искусственной вентиляции легких, самостоятельно не питался и какой-либо активности не проявлял. По предварительным данным, такое состояние ребенка явилось следствием ненадлежаще организованного родоразрешения", - говорится в сообщении.
Следователи в рамках проверки назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, они намерены принять меры, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности.
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