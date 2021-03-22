https://ria.ru/20210322/mladenets-1602373564.html

В Кабардино-Балкарии проводят проверку после смерти младенца в больнице

В Кабардино-Балкарии проводят проверку после смерти младенца в больнице

Следственные органы в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту смерти десятимесячного ребенка в республиканской детской больнице, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T18:34

2021-03-22T18:34

2021-03-22T18:34

кабардино-балкарская республика (кбр)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 22 мар – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту смерти десятимесячного ребенка в республиканской детской больнице, сообщает СУСК РФ по региону."Согласно материалам проверки, 13 марта 2021 года в республиканской детской клинической больнице скончался ребенок 2020 года рождения. С момента рождения ребенок был подключен к системе искусственной вентиляции легких, самостоятельно не питался и какой-либо активности не проявлял. По предварительным данным, такое состояние ребенка явилось следствием ненадлежаще организованного родоразрешения", - говорится в сообщении.Следователи в рамках проверки назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, они намерены принять меры, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности.

https://ria.ru/20210317/mladenets-1601720795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия