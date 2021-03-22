https://ria.ru/20210322/mishustin-1602319862.html

Мишустин на казахском языке поздравил коллегу с праздником прихода весны

Мишустин на казахском языке поздравил коллегу с праздником прихода весны

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным назвал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" самой... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:33

2021-03-22T14:33

2021-03-22T14:52

аскар мамин

михаил мишустин

караганда

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава правительства Казахстана Аскар Мамин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным назвал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" самой эффективной и заявил, что с её помощью можно будет справиться с пандемией.Главы двух правительств провели переговоры в Белом доме. Перед церемонией фотографирования Мишустин на казахском языке поздравил своего коллегу с праздником Навруз."Сегодня мы действительно пользуемся в рамках вакцинации населения вакциной" Спутник V". Считаем её действительно одной из самых эффективных и продолжаем производство у себя в Караганде и хотим максимально её производить. Считаем, что это наиболее эффективная вакцина, которая поможет нам справиться с этой ситуацией", - сказал Мамин.Он выразил российской стороне признательность за совместную работу, которая проводится для борьбы с коронавирусом, и за оказанную помощь.Мишустин на встрече также высоко отозвался о российской вакцине, отметив, что во время пандемии страны помогали друг другу."Это одна из самых эффективных вакцин в мире сегодня, я очень надеюсь, что это поможет нам справиться с теми угрозами, теми рисками, которые несёт тот самый коронавирус", - сказал он.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Вакцина "Спутник V" одобрена более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

https://ria.ru/20210211/zakharova-1597130017.html

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Мишустин поздравляет казахского коллегу с праздником прихода весны Главы правительств России и Казахстана провели переговоры в Белом доме. Перед церемонией фотографирования Мишустин на казахском языке поздравил своего коллегу с праздником Навруз. 2021-03-22T14:33 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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аскар мамин, михаил мишустин, караганда, в мире