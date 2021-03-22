Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210322/mgpu-1601985425.html
Ученые доказали, что 3D-моделирование развивает инновационное мышление
Ученые доказали, что 3D-моделирование развивает инновационное мышление
Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) провели эксперимент и выяснили, что 3D-технологии могут помочь сформировать инновационное... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T09:00
2021-03-22T09:00
технологии
общество
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
мгпу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600610668_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_b70534a833dd11e5615633b4552f681c.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) провели эксперимент и выяснили, что 3D-технологии могут помочь сформировать инновационное мышление. Результаты исследования показали, что работа над трехмерной моделью способствует развитию у студентов креативности, целеустремленности и ответственности перед обществом за свое изобретение. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.По словам специалистов МГПУ, в современной образовательной практике существует дефицит эффективных технологий обучения, способных развить мышление, направленное на создание и внедрение инноваций. Ученые считают, что стране необходимы специалисты, способные к самостоятельной творческой деятельности, новаторству и совершению открытий в различных отраслях экономики, чтобы обеспечивать конкурентоспособность государства. В связи с этим было выдвинуто предположение, что занятия 3D-моделированием формируют востребованный вид мышления.Чтобы проверить эту теорию, эксперты провели педагогический эксперимент, в котором участвовали 58 студентов факультета компьютерных и физико-математических наук Вятского государственного университета. Для этого специалисты МГПУ выделили признаки "инновационной деятельности", отобрали перечень умений и сформулировали задания, соответствующие этому набору: создание 3D-объектов, визуализации и проектной документации; совершенствование инженерных решений и презентация проекта.Результаты показали, что работа в 3D-пространствах эмоционально привлекательна для обучающихся, поддерживает развитие мыслительных процессов высокого порядка, профессиональное самоопределение и позволяет получить навыки, востребованные на рынке труда. Кроме того, работа над трехмерной моделью создает дополнительные условия для развития ответственности перед обществом за свое изобретение, считают ученые МГПУ.Ключевой результат проведенного исследования, по словам ученых, заключается в том, что предложен вариант совершенствования модели обучения с учетом возможностей 3D-технологий.Полученные результаты могут помочь усовершенствовать не только образование, но и процессы в социальной сфере, торговле и бизнесе. Авторы исследования считают, что их рекомендации можно использовать при анализе целевого рынка, описании потенциального потребителя, оценке конкурентов, обосновании ценности предлагаемого технического решения и в других видах деятельности.
https://ria.ru/20210225/mgpu-1598779641.html
https://sn.ria.ru/20200817/1575298451.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600610668_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_e75ef2c96d5ec1f5a4bee13d52674592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, общество, университетская наука, навигатор абитуриента, мгпу

Ученые доказали, что 3D-моделирование развивает инновационное мышление

09:00 22.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦентр моделирования человекоподобных роботов во Владивостоке
Центр моделирования человекоподобных роботов во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) провели эксперимент и выяснили, что 3D-технологии могут помочь сформировать инновационное мышление. Результаты исследования показали, что работа над трехмерной моделью способствует развитию у студентов креативности, целеустремленности и ответственности перед обществом за свое изобретение. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
По словам специалистов МГПУ, в современной образовательной практике существует дефицит эффективных технологий обучения, способных развить мышление, направленное на создание и внедрение инноваций. Ученые считают, что стране необходимы специалисты, способные к самостоятельной творческой деятельности, новаторству и совершению открытий в различных отраслях экономики, чтобы обеспечивать конкурентоспособность государства. В связи с этим было выдвинуто предположение, что занятия 3D-моделированием формируют востребованный вид мышления.

"При конструировании в средах трехмерного моделирования создаются дополнительные условия для развития алгоритмического стиля мышления, воображения и креативности. Такие технологии мотивируют изучать digital-сферу и позволяют организовать для студентов продуктивную творческую деятельность и создать ситуацию успеха", – прокомментировала профессор департамента педагогики Института педагогики и психологии образования МГПУ Татьяна Машарова.

Чтобы проверить эту теорию, эксперты провели педагогический эксперимент, в котором участвовали 58 студентов факультета компьютерных и физико-математических наук Вятского государственного университета. Для этого специалисты МГПУ выделили признаки "инновационной деятельности", отобрали перечень умений и сформулировали задания, соответствующие этому набору: создание 3D-объектов, визуализации и проектной документации; совершенствование инженерных решений и презентация проекта.
Школьники за компьютерами - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 09:00Наука
Ученые выяснили, как цифровая среда воздействует на психику школьников
Результаты показали, что работа в 3D-пространствах эмоционально привлекательна для обучающихся, поддерживает развитие мыслительных процессов высокого порядка, профессиональное самоопределение и позволяет получить навыки, востребованные на рынке труда. Кроме того, работа над трехмерной моделью создает дополнительные условия для развития ответственности перед обществом за свое изобретение, считают ученые МГПУ.
Ключевой результат проведенного исследования, по словам ученых, заключается в том, что предложен вариант совершенствования модели обучения с учетом возможностей 3D-технологий.

"Результаты эксперимента позволят повысить качество обучения в цифровой школе, подготовить высококвалифицированный и конкурентоспособный кадровый резерв. Может быть, именно один из участников тестирования через несколько лет получит Нобелевскую премию", – отметила Машарова.

Полученные результаты могут помочь усовершенствовать не только образование, но и процессы в социальной сфере, торговле и бизнесе. Авторы исследования считают, что их рекомендации можно использовать при анализе целевого рынка, описании потенциального потребителя, оценке конкурентов, обосновании ценности предлагаемого технического решения и в других видах деятельности.
Цифра и школа: партнерство будущего - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа 2020, 09:00
"Цифра" и школа: партнерство будущего
 
НаукаТехнологииОбществоУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаМГПУ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Песков не исключил указа Путина об утрате доверия в отношении Белозерцева
13:04В США отказались от проведения разговора Путина и Байдена
13:03Мурашко высоко оценил российскую систему контроля качества вакцин
12:58В МИД заявили о соревновании Европы за любовь администрации Байдена
12:51Санкции против России ставят под вопрос отношения с ЕС, заявили в МИД
12:51В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Байденом
12:49Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
12:47Компания LG свернет производство смартфонов
12:46Песков рассказал, брал ли Путин на отдых ядерный чемоданчик
12:44В Кремле ответили на вопрос о конституционной реформе в Белоруссии
12:43В Кремле уточнили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
12:39В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
12:39В Липецкой области загорелся склад стройматериалов
12:38Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"
12:38В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева
12:35Пензенскому губернатору грозит до 15 лет лишения свободы
12:34Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике COVID-19
12:31Читатели восточноевропейских СМИ высмеяли Байдена за слова о Путине
12:31Пензенского губернатора Белозерцева привезли в суд
12:30AstraZeneca сообщила о выводах независимой комиссии по вакцине
Лента новостейМолния