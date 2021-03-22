https://ria.ru/20210322/mgpu-1601985425.html

Ученые доказали, что 3D-моделирование развивает инновационное мышление

Ученые доказали, что 3D-моделирование развивает инновационное мышление

Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) провели эксперимент и выяснили, что 3D-технологии могут помочь сформировать инновационное... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T09:00

2021-03-22T09:00

2021-03-22T09:00

технологии

общество

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

мгпу

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) провели эксперимент и выяснили, что 3D-технологии могут помочь сформировать инновационное мышление. Результаты исследования показали, что работа над трехмерной моделью способствует развитию у студентов креативности, целеустремленности и ответственности перед обществом за свое изобретение. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.По словам специалистов МГПУ, в современной образовательной практике существует дефицит эффективных технологий обучения, способных развить мышление, направленное на создание и внедрение инноваций. Ученые считают, что стране необходимы специалисты, способные к самостоятельной творческой деятельности, новаторству и совершению открытий в различных отраслях экономики, чтобы обеспечивать конкурентоспособность государства. В связи с этим было выдвинуто предположение, что занятия 3D-моделированием формируют востребованный вид мышления.Чтобы проверить эту теорию, эксперты провели педагогический эксперимент, в котором участвовали 58 студентов факультета компьютерных и физико-математических наук Вятского государственного университета. Для этого специалисты МГПУ выделили признаки "инновационной деятельности", отобрали перечень умений и сформулировали задания, соответствующие этому набору: создание 3D-объектов, визуализации и проектной документации; совершенствование инженерных решений и презентация проекта.Результаты показали, что работа в 3D-пространствах эмоционально привлекательна для обучающихся, поддерживает развитие мыслительных процессов высокого порядка, профессиональное самоопределение и позволяет получить навыки, востребованные на рынке труда. Кроме того, работа над трехмерной моделью создает дополнительные условия для развития ответственности перед обществом за свое изобретение, считают ученые МГПУ.Ключевой результат проведенного исследования, по словам ученых, заключается в том, что предложен вариант совершенствования модели обучения с учетом возможностей 3D-технологий.Полученные результаты могут помочь усовершенствовать не только образование, но и процессы в социальной сфере, торговле и бизнесе. Авторы исследования считают, что их рекомендации можно использовать при анализе целевого рынка, описании потенциального потребителя, оценке конкурентов, обосновании ценности предлагаемого технического решения и в других видах деятельности.

https://ria.ru/20210225/mgpu-1598779641.html

https://sn.ria.ru/20200817/1575298451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество, университетская наука, навигатор абитуриента, мгпу