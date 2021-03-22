https://ria.ru/20210322/luna-1602383217.html

Отношения космического масштаба. Россия и Китай построят базу на Луне

Отношения космического масштаба. Россия и Китай построят базу на Луне

Сразу несколько стран, разрабатывающих собственные космические программы, прежде всего США, Россия и Китай, объявили о намерении до конца десятилетия... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T20:45

2021-03-22T20:45

2021-03-22T20:45

луна-25

наука

луна

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

китай

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Сразу несколько стран, разрабатывающих собственные космические программы, прежде всего США, Россия и Китай, объявили о намерении до конца десятилетия возобновить пилотируемые полеты к Луне. В более отдаленной перспективе планируется создать там сначала посещаемую, а потом и обитаемую базу. Но столь масштабный проект не под силу одной, даже очень богатой стране. После того как в конце января "Роскосмос" отказался от совместной с американцами программы международной обитаемой окололунной станции Gateway, возник вопрос о том, с кем же мы "пойдем на Луну". Интрига сохранялась недолго — 9 марта Россия и Китай подписали меморандум о Международной научной лунной станции (МНЛС).Лунные альянсыВ мае 2019-го НАСА сообщило о программе возвращения людей на Луну — "Артемида". Планировалось американское финансирование, но позднее решили сделать проект международным.Двадцать четвертого октября 2019-го глава НАСА Джим Брайденстайн рассказал, что по меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в этой лунной программе. В итоге к программе присоединились Австралия, Япония, Италия, Великобритания, Канада, ОАЭ, Люксембург и Украина. Китай даже не обсуждался в связи с запретом конгресса США.Россия рассматривала возможность участия в "Артемиде". Но сотрудничество с Соединенными Штатами в нынешних условиях маловероятно. К тому же Вашингтон хочет полностью руководить лунной миссией и не готов к равноправному партнерству. Для нас это неприемлемо.С Пекином же у Москвы давние научно-технические связи в области космонавтики. Китайские конструкторы использовали российские разработки при создании ракетных двигателей, а на луноходе "Юйту-2" стоят радиоизотопные электрогенераторы российского производства.Действует соглашение о сотрудничестве в области космоса, подписанное в ноябре 2017-го "Роскосмосом" и Китайским национальным космическим управлением (CNSA). В документе шесть разделов, и один посвящен Луне.Успехи КитаяТри года подряд Пекин лидирует по количеству ракетных запусков, космический бюджет КНР уступает только Штатам.В феврале 2012-го Управление оборонной науки, техники и промышленности КНР опубликовало первую полную топографическую карту поверхности Луны с разрешением семь метров, созданную на основе снимков второй китайской лунной миссии "Чанъэ-2" ("Лунная принцесса — 2"). Третья миссия, "Чанъэ-3", в рамках которой в декабре 2013 года, впервые после советской АМС "Луна-24", спустя 37 лет, совершили мягкую посадку на Луну, доставила на спутник Земли луноход "Юйту" ("Нефритовый заяц").В 2019-м Китай первым посадил беспилотную космическую станцию "Чанъэ-4" на обратной стороне Луны. Прибывший вместе с ней луноход "Юйту-2" до сих пор успешно работает.И, наконец, в конце 2020-го аппарат "Чанъэ-5" взял образцы лунного грунта и доставил их на Землю. Раньше это удавалось только СССР и США. Кроме того, в рамках той миссии осуществили первую в истории автоматическую стыковку на окололунной орбите.Этапы лунных программВсе три лунные программы — американская, китайская и российская — можно разбить на три крупных этапа. Первый — создание и тестирование комплекса технических средств для полета к Луне, прежде всего сверхтяжелых ракет и пилотируемого корабля, а также развертывание окололунного орбитального комплекса. Второй — пилотируемые полеты вокруг Луны, высадка человека на ее поверхность и доставка туда средств транспорта и первых элементов базы. Третий — строительство и долгосрочная эксплуатация лунной обитаемой базы.Российская программа предусматривает в 2028-2029 годах беспилотный визит на Луну, а в 2030-м — высадку человека. Для этого разрабатывают сверхтяжелую ракету "Енисей" и пилотируемый корабль "Орел". Правда, сейчас оба проекта приостановили, а вместо четырехместного "Орла" рассматривают вариант создания его облегченной версии — корабля "Орленок" на двух космонавтов. Его сможет доставить к Луне уже имеющаяся у России тяжелая ракета "Ангара-А5", точнее — ее модификация с водородным двигателем "Ангара-А5В".У китайцев готов пилотируемый корабль нового поколения, аналог российского "Орла", и продолжается разработка сверхтяжелой ракеты "Чанчжэн-9" ("Великий поход — 9"). Известно, что в 2023-2024 годах в районе южного полюса Луны Китай собирается развернуть роботизированную научную станцию, а в 2028-м отправить туда космонавтов.При этом Пекин не сообщает о плановых сроках покорения Луны, а только регулярно отчитывается о новых достижениях и медленно, но верно движется вперед с упорством "неотвратимой черепахи". Так называют Поднебесную, имея в виду басню Эзопа: трудолюбивая черепаха в конце концов обогнала самоуверенного зайца, под которым, конечно же, понимают США. Что скрывается под аббревиатурой МНЛСВ официальном комментарии "Роскосмоса", опубликованном после подписания меморандума между госкорпорацией и CNSA, говорится, что под Международной научной лунной станцией понимается "комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ".То есть на данном этапе речь идет не об обитаемой базе, а о координации работы комплекса российских и китайских автоматических аппаратов, находящихся как на орбите, так и на поверхности, и совместных экспериментах.До 2025 года Россия и Китай планируют несколько отдельных лунных миссий. Это подготовит почву для будущих пилотируемых полетов, намеченных на следующее десятилетие.Так, "Луна-25" должна исследовать поверхность спутника и провести бурение в районе южного полюса. Именно здесь, по мнению ученых, сосредоточены залежи водяного льда, необходимые для лунной базы. Запуск космической станции намечен на октябрь этого года.В 2024-м стартует "Луна-26" — скорее всего, уже в связке с китайским "Чанъэ-7", а еще через год — "Луна-27" и "Чанъэ-8". На борту этих аппаратов разместят камеры высокого разрешения, георадары, датчики нейтронов, спектрометры, сейсмометры, магнетометры, анализаторы воды и изотопов водорода и другие приборы, которые сейчас разрабатывают ученые в десятках институтов России и Китая. Связь с Землей и между собой аппараты будут поддерживать через ретрансляционные спутники на орбите Луны.Для этого не понадобятся сверхтяжелые ракеты и посадочные пилотируемые модули. К спутнику Земли полетят "Ангара-А5" и "Чанчжэн-5", а "Луну-25" вообще доставит ракета среднего класса "Союз-2.1б". Но затем неизбежно потребуются новые технологии и конструкторские разработки.От лунной станции — к городу на ЛунеО том, к чему приведет сотрудничество России и Китая в освоении Луны, говорить пока рано. На данный момент нет ни конкретных планов, ни бюджетов. Стороны лишь договорились о подготовке дорожной карты МНЛС и презентации ее мировому космическому сообществу.Но уверенность и настойчивость, с которой Китай реализует лунную программу, где результаты каждого шага закладывают основу для следующего, внушают оптимизм. России нужен такой надежный партнер в космосе.Китай, со своей стороны, заинтересован в совместном использовании технологий, наработанных Россией за долгие годы космических исследований. Отечественные предприятия производят уникальные приборы, успешно работающие во многих проектах.Кроме того, у России богатый опыт строительства и эксплуатации обитаемых станций на орбите. Это очень пригодится для окололунной орбитальной станции — плацдарма для доставки грузов и экипажей на Луну и обратно. Можно использовать российские элементы МКС.Что касается завершающего этапа — лунной базы, тут опыта нет ни у кого. Предстоит разработать технологии для абсолютно новых задач — обустройства жизненной среды на Луне, получения электроэнергии, кислорода для дыхания и водорода для ракетного топлива.Перспективы такого грандиозного проекта во многом зависят от того, насколько успешно Россия и Китай выполнят совместный первый этап.

https://ria.ru/20210309/memorandum-1600481104.html

https://ria.ru/20201201/luna-1586953724.html

https://ria.ru/20201217/grunt-1589605222.html

луна

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна-25, луна, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, китай