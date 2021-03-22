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Гиперзвуковой программе США грозит задержка из-за дефицита технологий
Гиперзвуковой программе США грозит задержка из-за дефицита технологий
США могут с опозданием исполнить свою программу создания гиперзвукового оружия из-за нехватки технологий, говорится в докладе Hypersonic Weapons ("Гиперзвуковое РИА Новости, 22.03.2021
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США могут с опозданием исполнить свою программу создания гиперзвукового оружия из-за нехватки технологий, говорится в докладе Hypersonic Weapons ("Гиперзвуковое оружие") контрольно-бюджетного управления американского конгресса.Отмечается, что проблемы связаны с технической сложностью гиперзвуковых систем, которые подвергаются экстремальным нагрузкам во время испытаний.В августе 2020 года исследовательская служба конгресса США сообщила, что профильные институты работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия: неядерный быстрый удар (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния"), гиперзвуковое оружие дальнего действия (Long-Range Hypersonic Weapon, разработка сухопутных войск — планирующий блок с дальностью действия порядка 2200 километров) и оружие быстрого реагирования воздушного базирования (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon — боевой блок, способный развивать скорость до 20 махов и дальностью полета порядка 925 километров).Как заявлял в сентябре минувшего года замминистра обороны США Дэвид Норквист, американские военные до 2024 года проведут 40 испытаний гиперзвуковых ракет, которые затем поступят в войска.Первую в мире систему стратегического гиперзвукового оружия разработали российские специалисты. В 2018 году в послании Федеральному собранию Владимир Путин представил "Авангард" и "Кинжал", позже появился "Циркон".
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вооруженные силы сша, сша, в мире

Гиперзвуковой программе США грозит задержка из-за дефицита технологий

23:00 22.03.2021 (обновлено: 23:51 22.03.2021)
 
© Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandПервый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США
Первый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США могут с опозданием исполнить свою программу создания гиперзвукового оружия из-за нехватки технологий, говорится в докладе Hypersonic Weapons ("Гиперзвуковое оружие") контрольно-бюджетного управления американского конгресса.
"Мы выявили некоторое число важнейших технологий, которые были недостаточно развиты в момент старта программы, это может создать препятствия для достижения ее целей", — указали авторы документа.
Отмечается, что проблемы связаны с технической сложностью гиперзвуковых систем, которые подвергаются экстремальным нагрузкам во время испытаний.
В августе 2020 года исследовательская служба конгресса США сообщила, что профильные институты работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия: неядерный быстрый удар (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния"), гиперзвуковое оружие дальнего действия (Long-Range Hypersonic Weapon, разработка сухопутных войск — планирующий блок с дальностью действия порядка 2200 километров) и оружие быстрого реагирования воздушного базирования (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon — боевой блок, способный развивать скорость до 20 махов и дальностью полета порядка 925 километров).
Как заявлял в сентябре минувшего года замминистра обороны США Дэвид Норквист, американские военные до 2024 года проведут 40 испытаний гиперзвуковых ракет, которые затем поступят в войска.
Первую в мире систему стратегического гиперзвукового оружия разработали российские специалисты. В 2018 году в послании Федеральному собранию Владимир Путин представил "Авангард" и "Кинжал", позже появился "Циркон".
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